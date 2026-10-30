"Правда може злякати": дружина Мірошниченка зізналася, чому могла б не наважитися на усиновлення

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

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Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна Мірошниченко відверто розповіла про труднощі названого батьківства, досвід усиновлення доньки Ангеліни та несподівані уроки, яких її навчила дівчинка.

Нещодавно Ангеліна відсвяткувала 11-річчя. З цієї нагоди Інна присвятила доньці особливий допис в Instagram. У ньому багатодітна мама поділилася роздумами про рішення стати названими батьками. Вона зізналася, що три роки тому навіть не наважилася б на такий крок, якби знала, скільки випробувань чекає попереду. Адже до невідомого неможливо підготуватися заздалегідь. Втім, тепер жінка зовсім інакше дивиться на власні можливості.

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"Хочете найбільшу відвертість від мене? Якщо б мені 3 роки тому розказали, що на мене чекає, я б ніколи не погодилась на назване батьківство. Бо тоді я не була готова. Ніхто і ніколи не готовий наперед до викликів. Неможливо спрогнозувати майбутнє, в якому ти не жив. Ти лише уявляєш, як буде. Але уявляєш з огляду на набутий досвід. А якщо попереду щось абсолютно нове? Що ти не заклав в свій план?.. Щось, що навіть уявити не міг?" — поділилася Інна.

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Донька Інни Мірошниченко Ангеліна / © instagram.com/_inna_mi_

Водночас дружина Тімура Мірошниченка наголосила: попри всі складнощі, вона не шкодує про своє рішення. За словами Інни, саме донька допомагає їй знаходити сили у моменти, коли здається, що більше не впорається. Жінку захоплює життєлюбність Ангеліни, її здатність довіряти людям і не втрачати віри в хороше, попри непростий досвід. Мірошниченко зізналася, що часто бере приклад із названої доньки.

"Але ось я тут. На цій точці. І у мене виходить. Неідеально, з помилками. Але ж виходить! Виходить те, у що я б ніколи не повірила. Бо кожного разу, коли я на межі, аби здатися, я дивлюся на неї і думаю: 'Вона не здалася! Вона любить життя, людей! Вона вірить у диво, попри все, що пережила'. Я велика. Я сильна. Я доросла. Я точно зможу, якщо дитина змогла", — написала вона.

Донька Інни Мірошниченко Ангеліна / © instagram.com/_inna_mi_

Інна також назвала Ангеліну своєю найбільшою вчителькою, яка змінює її уявлення про власні сили та можливості. Вона переконана, що зустріч із дівчинкою стала для їхньої родини особливим досвідом, за який жінка безмежно вдячна.

"Ангеліна мій найбільший вчитель. Розширює мої масштаби і уявлення про себе. Це душа, з якою ми точно домовилися в попередніх життях про цей безцінний досвід. Бог дуже любить її і оберігає!" — зворушила зізнанням Мірошниченко.

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Донька Інни Мірошниченко Ангеліна / © instagram.com/_inna_mi_

Окремо дружина телеведучого звернулася до людей, які замислюються над усиновленням, але поки не наважуються на цей крок. Вона зауважила, що не хоче, аби її відвертість сприймали як жаль чи нестачу любові до доньки. Навпаки, цей досвід показав їй, наскільки багато здатне змінити справжнє почуття.

"Не хочу, аби ви побачили в цьому тексті тугу чи брак любові. Навпаки. Це усвідомлення того, на що здатна любов. Що б ви сказали тим, хто думає про усиновлення, але сумнівається? Питання, яке я завжди лишаю без відповіді. Бо правда може злякати. Але серце не керується логікою, воно відчуває. І веде туди, де ви маєте бути", — підсумувала Інна.

Донька Інни Мірошниченко Ангеліна / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно подружжя Мірошниченків зворушливо привітали названу доньку з 11-річчям і показали, як вона змінилась у родині.

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