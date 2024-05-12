Представниця Ізраїлю на "Євробаченні-2024" Еден Голан опинилася в базі "Миротворця"

Представниця Ізраїлю на "Євробаченні-2024", співачка Еден Голан потрапила до бази сайту "Миротворець".

Виконавицю, яка, до речі, наполовину українка, звинувачують у підтримці окупаційної влади Росії. Річ у тім, що Еден у дитинстві разом із батьками переїхала до Москви, де й прожила більшу частину свого життя. Співачка брала участь у "Дитячому Євробаченні" від Росії та російському "Голосі".

2016 року Голан незаконно перетнула кордон України та поїхала до окупованого Криму. На сайті "Миротворець" зазначається, що співачка здійснювала на півострові комерційну діяльність та брала участь у пропагандистських заходах РФ. До слова, у Криму Голан виступала на одному з російських концертів, де співала в дуеті з палкою путіністкою, співачкою Нюшею.

Еден Голан у базі сайту "Миротворець" / Фото: myrotvorets.center

Зазначимо, Еден Голан жила в Москві до 2022 року. Після того, як РФ розв'язала війну на території України, вона разом із батьками виїхала. Виконавиця публічно не засуджувала російське вторгнення на українські землі.

Нагадаємо, на "Євробаченні-2024" Еден Голен отримала 375 балів та посіла п'яте місце. Щоправда, їй було не солодко виступати в Мальме. В місті відбувалися протести проти участі Ізраїлю на "Євробаченні". Коли ж Еден виходила на сцену, то одна половина зали її освистувала, а інша – підтримувала.

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