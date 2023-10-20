Представник церкви пояснив, що "не так" з кліпом Соловій і Жадана, який вони зняли у храмі

Навколо кліпу музикантів Христини Соловій та Сергія Жадана "Серце" розгорівся скандал.

Представники церкви св. Андрія Первозванного у Львові попросили артистів прибрати відео з Мережі і назвали його таким, що "пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій кліпу, про які повідомили" церкві.

Отець Юрій записав відеозвернення до Соловій і Жадана, в якому пояснив, що "не так" з їхнім кліпом. Судячи з відео, яке отець Юрій розмістив у себе в Facebook, церква не хоче бути причетна до відео, де показана одностатева любов:

"На тлі оцієї пісні є дві дівчини, які між собою приглядаються і в певний момент цілуються. І це, очевидно, такий натяк на те, що любов є різнобічна. Тобто це така пряма символічна підтримка ЛГБТ ідеології, тобто показана "любов" двох дівчат і то любов, яка є лесбійською. І на тому тлі також показується любов між чоловіком і жінкою, яка проростає у цьому світі, який є недосконалий, але вона все ж таки проростає і любов між чоловіком і жінкою уособлює саме Жадан і Христина Соловій", - сказав отець Юрій у своєму відео.

Сергій Жадан та Христина Соловій

Кадри з кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана "Серце"

Кадри з кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана "Серце"

Кадри з кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана "Серце"

Кадри з кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана "Серце"

Він зазначив, що "не буде коментувати події з біографії Жадана і Соловій", але хоче звернутися до них з проханням. За словами отця, щойно вийшов кліп, він зателефонував до отців-василіян і запитав, чи справді вони дозволили знімання цього кліпу. Йому відповіли, що музиканти звернулися з проханням, зняти кліпу храмі він буде про любов, тому вони погодилися:

"Я не буду коментувати події з біографії відомого і шанованого мною письменника і також справді шанованої Христини Соловій, нашої землячки. Але я мушу як синкел монашества звернутися до громадськості і до самих виконавців з певними проханнями. Очевидно, що вони (отці-василіяни – прим.ред.) не контролювали всього процесу, тому що вони не є експертами з цих питань. От коли вийшов кліп, вони зрозуміли, про що йдеться. У мене є прохання до авторів кліпу, все ж таки зрозуміти, що мораль, яку ви несли через виконання цього кліпу суперечать християнській моралі. І якщо ви маєте інші переконання, ви маєте на них повне право, але, як на мене, використовувати храм божий в таких двозначних цілях і тим самим показуючи молоді двозначну мораль не личить", - сказав отець.

Святий отець прокоментував, що "не так" з новим кліпом Соловій та Жадана

Церква наполегливо просить видалити кліп з простору Інтернет.

Тим часом, Христина Соловій та Сергій Жадан, яким, до речі, приписують роман і подейкують, що саме Христина зруйнувала 15-річний шлюб музиканта, ситуацію не коментують.

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