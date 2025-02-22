Представник Естонії на "Євробаченні-2025" у дуеті з відомою зіркою заспівав про мир Києва та Москви

Нідерландський скандальний репер Йост Кляйн, якого вигнали з минулорічного "Євробачення", випустив неочікуваний трек з представником Естонії на "Євробаченні-2025" TOMMY CASH.

У дуеті зірки запрем'єрили трек United By Music. І одразу у Мережі юзери звернули увагу на текст композиції. Зокрема, у рядках репери заявили, що "хочуть миру" і виявили неочікуване бажання "полетіти до Києва і поїхати до Москви".

Крім того, зірки "Євробачення" оскандалилися критикою самої Європейської мовної спілки (EBU), яку нецензурно облаяли: "Ідіть н*х*й, EBU, я не хочу загриміти до суду. Бідні залишаються бідними, а багаті – багатіють". Таким чином Йост нібито згадав за інцидент, який трапився з ним під час конкурсу. Так, 2024 року співака було дискваліфіковано просто перед гранд-фіналом за ігнорування правил безпеки й погрози співробітниці на знімальному майданчику.

А ось про позицію виконавців щодо війни в Україні промовисто говорить їхня творчість. Так, Йост Кляйн і TOMMY CASH не соромилися після повномасштабного вторгнення брати участь у проєктах з росіянами та записувати з ними нові треки. Зокрема, Йост заспівав з російським CMН та гуртом Russian Village Boys, а TOMMY – Little Big. Ба більше, конкурсний номер Естонії на "Євробаченні-2025" ставить росіянка Аліна Пязок.

Допоки самі артисти у пісні наголошують, що трек "просто смішний й не має значної глибини", деякі у Мережі ставлять під загрозу виступ TOMMY CASH на "Євробаченні-2025". Все тому, що EBU має низку серйозних вимог до захисту своєї репутації. Утім, поки що подальша доля учасника Естонії після випуску такого провокативного треку не відома.

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