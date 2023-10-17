Представник Фінляндії на "Євробаченні-2023" на концерті жбурнув прапор України на підлогу

Музикант проігнорував синьо-жовтий стяг.
Представник Фінляндії на "Євробаченні-2023", співак Käärijä обурив своєю поведінкою.
До слова, музикант на своєму концерті проігнорував прапор України. Глядачі з зали кинули йому на сцену синьо-жовтий стяг. Однак Käärijä здивував своєю поведінкою. Музикант не став брати прапор та розгортати його. Натомість він почав махати рукою та говорити: "Ні, ні, ні".
Відповідне відео, як Käärijä ігнорує прапор України, розмістили користувачі соцмережі X ,яка раніше мала назву Twitter.
До слова, виконавець згодом переклав синьо-жовий стяг під стіл з апаратурою, де він просто лежав на підлозі.
Зазначимо, ще пів року тому Käärijä на "Євробаченні-2023" вихваляв українців. Він називав виступ Вєрки Сердючки один із найкращих за всю історію конкурсу. Окрім того, він підтримував TVORCHI на "Євробаченні".
"Хочу побажати українцям сил і любові. Те, що відбувається зараз – жахливо. Однак ви повинні битися і перемогти у цій війні", – говорив у травні Käärijä.
Та й самі TVORCHI підтримували виконавця, особливо після оголошення результатів. На "Євробаченні" Käärijä зайняв друге місце та неабияк засмутився. Українці ж щиро висловилися, що вважають саме його переможцем. Тоді співак навіть не зміг стримати сліз та розплакався.
Нещодавно ж Käärijä засвітився в компанії російського гурту Little Big. Щоправда, учасники колективу Ілля Прусікін та Соня Таюрська в червні минулого року засудили війну та виїхали з Росії до США.
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