Представник Фінляндії на "Євробаченні-2023" на концерті жбурнув прапор України на підлогу

Представник Фінляндії на "Євробаченні-2023", співак Käärijä обурив своєю поведінкою.

До слова, музикант на своєму концерті проігнорував прапор України. Глядачі з зали кинули йому на сцену синьо-жовтий стяг. Однак Käärijä здивував своєю поведінкою. Музикант не став брати прапор та розгортати його. Натомість він почав махати рукою та говорити: "Ні, ні, ні".

Käärijä

Відповідне відео, як Käärijä ігнорує прапор України, розмістили користувачі соцмережі X ,яка раніше мала назву Twitter.

Представник Фінляндії на "Євробачення-2023" під час концерту жбурнув прапор України під стіл

До слова, виконавець згодом переклав синьо-жовий стяг під стіл з апаратурою, де він просто лежав на підлозі.

Käärijä

Зазначимо, ще пів року тому Käärijä на "Євробаченні-2023" вихваляв українців. Він називав виступ Вєрки Сердючки один із найкращих за всю історію конкурсу. Окрім того, він підтримував TVORCHI на "Євробаченні".

"Хочу побажати українцям сил і любові. Те, що відбувається зараз – жахливо. Однак ви повинні битися і перемогти у цій війні", – говорив у травні Käärijä.

Та й самі TVORCHI підтримували виконавця, особливо після оголошення результатів. На "Євробаченні" Käärijä зайняв друге місце та неабияк засмутився. Українці ж щиро висловилися, що вважають саме його переможцем. Тоді співак навіть не зміг стримати сліз та розплакався.

TVORCHI та Käärijä

Нещодавно ж Käärijä засвітився в компанії російського гурту Little Big. Щоправда, учасники колективу Ілля Прусікін та Соня Таюрська в червні минулого року засудили війну та виїхали з Росії до США.

Käärijä та Little Big / Фото: instagram.com/littlebigband

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