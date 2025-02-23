Представник Італії на "Євробаченні-2025" неочікувано відмовився від участі в конкурсі

Представник Італії на "Євробаченні-2025", яке відбудеться у травні у швейцарському місті Базель, неочікувано відмовився від участі в конкурсі.

Країну мав представляти співак Olly з піснею Balorda Nostalgia. Саме за нього віддали найбільше голосів на фестивалі Sanremo, переможець якого й має представити країну на "Євробаченні". Однак в Olly виникли певні обставини, через які він розмірковував щодо участі в міжнародному пісенному конкурсі. Річ у тім, що саме у травні, коли й має відбутися "Євробачення", в артиста запланований концертний тур, і всі квитки продані. Тож, Olly розмірковував, як йому краще вчинити, і все ж таки відмовився їхати до Базеля, про що оголосив в Instagram.

Olly / Фото: eurovisionworld.com

"Я не думаю, що ви б засмутилися, якби я переніс концерти для "Євробачення", але я вірю, що мені потрібно зібрати до купи все, що зі мною відбувається, перш ніж рухатися далі. Я вирішив відмовитися від можливості брати участь у пісенному конкурсі, усвідомлюючи, що це одна з тих речей, які, можливо, трапляються з тобою лише раз у житті. Я бажаю успіхів тому, хто займе моє місце", - написав артист.

Врешті, Італія все ж таки візьме участь у конкурсі, але країну представлятиме інший артист. До Базеля поїде співак Lucio Corsi, який посів друге місце на фестивалі Sanremo. Він представлятиме Італію з піснею Volevo Essere Un Duro.

Lucio Corsi / Фото: eurovisionworld.com

Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал довкола представника Естонії на "Євробаченні-2025". Від країни до Базеля поїде виконавець TOMMY CASH. Все б нічого, але він славиться своїми неоднозначними поглядами. А нещодавно представив трек, де в дуеті з Йостом Кляйном співав про мир Києва та Москви і вилаяв Європейську мовну спілку.

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