Представник Ізраїлю на "Євробаченні-2022": "Україна має перемогти не лише на конкурсі, а й відвоювати свою країну"

Представник Ізраїлю на "Євробаченні-2022": "Україна має перемогти не лише на конкурсі, а й відвоювати свою країну"

Учасник конкурсу "Євробачення-2022" від Ізраїлю Michael Ben David прокоментував те, що цьогоріч букмекери пророкують перемогу гурту KALUSH Orchestra від України.

Про це він заговорив на пресконференції після другої репетиції. Він наголосив, що Україна мусить перемогти як на пісенному конкурсі, так і відвоювати свою країну:

"Всі говорять про те, що Україна на першому місці на "Євробаченні". І я кажу, що це ніщо.Вони повинні виграти все. Вони мають перемогти та відвоювати свою країну. Не лише "Євробачення". Вони мають виграти все. Тому що ніхто не розуміє, через що вони проходять зараз. Тож, це дуже важко. І я сподіваюсь, це скоро скінчиться", - сказав Michael Ben David.

Також виконавець поділився, що він не з чуток знає про те, що відбувається в Україні. Майкл зізнався, що його мама з України, а родичі зараз живуть у Києві і, за його словами, "ніхто не розуміє, що відбувається, вони часто перебувають у підвалі".

Конкурс "Євробачення-2022" відбудеться вже наступного тижня. Півфінали – 10 і 12 травня, фінал – 14 травня. Україна виступить у першому півфіналі, 10 травня, під номером 6.

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