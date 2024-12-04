Представники Чорногорії на "Євробаченні-2025" відмовилися від участі в конкурсі й назвали причину

Гурт NeonoeN з Чорногорії, який мав представляти свою країну на "Євробаченні-2025", на тлі скандалу відмовився їхати на пісенний конкурс.

Річ у тім, що декілька днів тому музичному колективу дорікнули у порушенні правил конкурсу. Все тому, що конкурсна композиція гурту, який переміг на нацвідборі у Чорногорії, вже лунала у публічному просторі. А це до початку конкурсу заборонено робити всім учасникам "Євробачення". Утім тоді NeonoeN не зважали на загрозу дискваліфікації.

Проте за декілька днів після скандалу гурт NeonoeN в офіційному листі повідомив мовнику RTCG про свою відмову від участі у шоу. Натомість вони пообіцяли продовжувати розвиватися. І додали, що обов'язково підтримають нового представника їхньої країни, якого незабаром обере мовник.

Гурт NeonoeN

"В інтересах суспільства, щоб покласти край невизначеності та продовжувати робити свій внесок у музику, повідомляємо про добровільну відмову від участі на "Євробаченні". Згідно з регламентом, RTCG обере іншого представника, і ми першими побажаємо йому успіхів і підтримаємо. Ми просто не хочемо бути частиною будь-яких історій поза музикою та не просуватимемо власну творчість таким чином. "Євробачення" ніколи не було для нас самоціллю. А ось розширення нашої музичної діяльності – це безперечно!", - йдеться у заяві гурту.

Нагадаємо, нещодавно пісенний конкурс "Євробачення-2025" опинився під загрозою зриву. У Базелі, Швейцарія, де проводитимуться музичні перегони виступили проти організації шоу й назвали причини.

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