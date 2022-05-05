Представники Латвії на "Євробаченні-2022" з вигуками "Слава Україні" переспівали Stefania

Гурт Citi Zēni, який цьогоріч представить Латвію на пісенному конкурсі "Євробачення-2022", зробив каверверсію на конкурсний трек Stefania гурту Kalush Orchestra від України.

Як розповіли учасники тріо Citi Zēni, вони вирішили переспівати Stefania, оскільки, по-перше, це дуже гарна пісня, а по-друге, коли колектив був у таборі, його учасники, виявляється, постійно слухали Kalush, але зрозуміли це пізніше, коли перевірили свій плейлист.

Але ще є третя причина:

"Сьогодні дуже важливе свято для Латвії. 4 травня - це день, коли ми повернули незалежність від Радянського Союзу. І відчувалося, як хороша справа, хороший жест. Тому що початково, коли почалась війна, ми були першими, хто звернувся із заявою до ЄМС, що це неправильно, якщо російська делегація візьме участь. Вони послухали. Кожен заслуговує на незалежність. Ми, латвійці, знаємо, як це важливо. Сьогодні Латвія святкує День відновлення незалежності Латвійської Республіки від Радянського Союзу і ми сподіваємось, що Україна незабаром знову поверне мир", - сказав один з учасників Citi Zēni.

Зазначимо, що латвійці, так само як і українці Kalush Orchestra, вже наступного вівторка, 10 травня, змагатимуться за путівку у фінал під час першого півфіналу конкурсу "Євробачення-2022".

До речі, Citi Zēni представлять Латвію на міжнародній музичній першості з запальною піснею Eat Your Salad.

Конкурс "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. Сайт ТСН.uaвестиме трансляцію заходу і в режимі онлайн повідомлятиме читачам про перебіг подій на конкурсі.

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