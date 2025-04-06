Представники України на "Євробаченні-2025" розплакалися просто на сцені пре-паті в Амстердамі

Гурт Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

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Гурт Ziferblat, який представляє Україну на "Євробаченні-2025", виступив на пре-паті конкурсу.

Українські музиканти прибули до Амстердама, щоб дати інтерв'ю та виконати свій конкурсний трек “Bird of Pray”. Саме з ним вони незабаром з'являться у першому півфіналі конкурсу у травні цього року. До слова, традиційне пре-паті з виступами усіх конкурсантів минуло 5 квітня.

Представники України зачарували єврофанів особливою атмосферою. Гурт Ziferblat виконував свою композицію по-особливому глибоко та чуттєво. Ба більше, соліст Даніїл Лещинський не стримав сліз перед глядачами. Після виступу на сцені Амстердаму колектив зазначив, що їхній номер дійсно мав на меті відтворити вир емоцій, який не вщухав після трагедії у Кривому Рогу.

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Дата публікації 20:20, 06.04.25 Кількість переглядів 6 Гурт Ziferblat довів до мурах виступом на сцені пре-паті «Євробачення-2025»

Артисти після шоу в Instagram наголосили, що цей виступ був незвичним для них. Зокрема тому, що вони вперше за тривалий період виїхали за кордон. Крім того, вони вийшли на велику сцену за день після того, коли окупанти двічі атакували Кривий Ріг. Тож присвятили номер усім загиблим під час жахливого звірства росіян.

"Вперше за п’ять років ми виїхали закордон. Якщо чесно, це здається майже нереальним. Останні три роки ми живемо в надзвичайно складних умовах. І сьогодні стояти на цій сцені в Амстердамі, розділяти цей момент із вами — для нас надзвичайно важливо. Але водночас наші серця сповнені болю. Лише два дні тому російська балістична ракета обірвала життя 18 мирних людей, серед яких — 9 дітей. Ми присвячуємо цей виступ їм, їхнім близьким, а також усім, хто продовжує боротися. Дякуємо", — написав гурт Ziferblat.

Нагадаємо, увечері 4 квітня держава-терористка вдарила ракетою "Іскандер" з касетним зарядом по Кривому Рогу. Окупанти поцілили у жвавий район міста й убили 18 людей, з яких дев'ятеро дітей. Загалом постраждало понад 70 мешканців. Влада міста оголосила 7, 8 та 9 квітня днями жалоби. Українські зірки у день трагедії висловили свої співчуття — Ротару, Білик, Могилевська та інші зробили заяви.