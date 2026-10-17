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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Представниця України на "Дитячому Євробаченні-2026" вирушила на конкурс: перші фото з вокзалу

Від України на «Дитячому Євробаченні-2026» виступатиме 11-річна Еріка Колесніченко.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Еріка Колесніченко

Еріка Колесніченко / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Представниця України на «Дитячому Євробаченні-2026» Еріка Колесніченко вирушила на міжнародний пісенний конкурс.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі «Євробачення Україна». Так, українська делегація вже вирушила до Мальти. Саме там цьогоріч організовують пісенний конкурс. Зокрема, «Дитяче Євробачення» мине у селищі Та-Калі на арені MFCC.

Українська делегація оприлюднила кадри, як вирушала до Мальти. Фото були зроблені на залізничному вокзалі в Києві. Вони прямували потягом, який спеціально назвали Eurovision Express. Звичайно, делегація робила фото на пам’ять і позувала також із синьо-жовтим прапором.

Українська делегація поїхала на «Дитяче Євробачення-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Українська делегація поїхала на «Дитяче Євробачення-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Вже незабаром 11-річна Еріка Колесніченко прибуде до Мальти. Там на неї чекає тиждень підготовки до конкурсу і вже 24 жовтня юна співачка вийде на сцену MFCC, де під номером 11 позмагається за перемогу з піснею «НЕ колискова».

Українська делегація поїхала на «Дитяче Євробачення-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Українська делегація поїхала на «Дитяче Євробачення-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Зазначимо, «Дитяче Євробачення-2026» відбудеться 24 жовтня в селищі Та-Калі, Мальта. Пісенний конкурс відбудеться на арені MFCC. Україну представлятиме 11-річна Еріка Колесніченко, яка вийде на сцену під номером 11. Артистка змагається за перемогу з піснею «НЕ колискова», авторкою якої є співачка Світлана Тарабарова.

Нагадаємо, вже також готуються до дорослого «Євробачення», яке 2027 року організовує Болгарія. Щоправда, одна з країн нещодавно вперше за багато років відмовилась від участі та спантеличила причиною.

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