Прем'єра фільму "Чоловік на ім'я Отто": чому варто подивитися драматичну комедію з Томом Генксом

Новий фільм з Томом Генксом "Чоловік на ім'я Отто" від американського режисера Марка Фостера вже вийшов на великі екрани.

Редакція сайту ТСН.ua вже подивилася фільм на допрем'єрному показі, який минув 10 січня у кінотеатрі "Оскар", та готова поділитися своїми враженнями від перегляду.

Сюжет фільму "Чоловік на ім’я Отто"

Стрічка стала американською адаптацією відомого роману шведського письменника Фредеріка Бакмана "Чоловік на ім’я Уве".

Отто – той самий буркотливий сусід, якого ви намагаєтеся зустрічати якомога рідше. Він занадто педантичний, суворий та пильно слідкує, щоб усі дотримувалися встановлених правил.

Кадр з фільму "Чоловік на ім'я Отто"

Справжній переполох у чітко розплановане життя Отто вносять нові сусіди – вагітна мама двох дітей Марісоль та її чоловік Тоні. Непосидюча мексиканка то і діло з’являється на порозі сусіда з новими проханнями і не втрачає спроби достукатися до нелюдимого чоловіка.

В решті решт стає зрозуміло, що за маскою недоброзичливого та різкого Отто ховається особиста трагедія, яку глядач буде дізнаватися протягом усього фільму.

Кадр з фільму "Чоловік на ім'я Отто"

Акторський склад

Головну роль у стрічці не дарма віддали талановитому Тому Генксу. Актор вкотре показав, що вміє не просто грати свого героя, а буквально приживати його життя на екрані. До речі, на головну роль Генкса затвердили ще 2017 року, навіть раніше, ніж у стрічки з’явився режисер.

Кадр з фільму "Чоловік на ім'я Отто"

Метушливу Марісоль у фільмі зіграла латиноамериканська акторка Маріана Тревіньо. А роль її незграбного чоловіка Тоні дісталася актору Мануелю Гарсія-Рульфо.

Також у стрічці глядачі побачать молоду акторку Рейчел Келлер, відому за серіалами "Надприроднє" та "Фарго".

Чому варто подивитися фільм "Чоловік на ім’я Отто"?

Варто зазначити, що американський фільм 2022 року став вже другою спробою відтворити бестселер Бакмана на екрані. Вперше за це взявся шведський режисер Ганнес Гольм 2015 року. Його версію "Друге життя Уве", по праву, можна назвати більш емоційною та наближеною до роману.

Кадр з фільму "Чоловік на ім'я Отто"

Втім, і у другий спробі драматично-комедійний сюжет точно не залишить байдужих. Під час перегляду глядачі зможуть відчути справжню палітру почуттів – від радості до смутку. А для кінцівки фільму точно варто тримати при собі хустинку, бо сльози самі підступають до очей.

Тому, якщо ви вже знайомі із картиною Гольма, усе одно рушайте в кінотеатри та передивіться версію з Томом Генксом, що побачити знайому історію у новій інтерпретації.

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