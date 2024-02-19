Прем'єра "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3": відомі імена нових тренерів шоу

Телеканал ТЕТ вже з 8 березня розпочне транслювати новий сезон проєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3" від Студії "Квартал 95".

Щоп'ятниці о 20:00 найкращі гумористи України з'являтимуться в ефірі з конкретною благодійною метою. Так, команди-учасники більше не змагаються за кубок переможця. Їхня ціль – допомога українським бійцям на фронті. Зокрема, у кожному випуску одна з чотирьох команд виборюватиме право доставити військовим вантаж з необхідною допомогою.

Цікаво, що у третьому сезоні "Ліги Сміху. Волонтерський десант 3" серед суддів будуть і нові зірки. Так, уперше у тренерських кріслах опиняться стендап-комік з Молдови та дворазовий чемпіон "Ліги Сміху" Іван Люленов, а також актор серіалу "Волонтери" та капітан команди "НІС" Кирило Ганін.

Ліга Сміху. Волонтерський десант 3

Своєю чергою, частиною тренерів залишаться коміки з попереднього сезону. Зокрема, своє тренерство продовжать Тарас Стадницький з "VIP Тернопіль", Настя Оруджова з "Тріо "Різні", Влад Куран з "Ветеранів космічних військ", Ірина Сопонару з "Вінницьких", а також Олександр Степаненко з "Відпочиваємо разом".

Окрім того, у гумористичному проєкті будуть незмінні тренер-чемпіон Ігор Ласточкін і ведучий, актор Студії “Квартал 95” Євген Кошовий.

Тож, з 8 березня дивіться прем'єру проєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3" щоп’ятниці о 20:00 на телеканалі ТЕТ і насолоджуйтеся гумором, який об'єднує задля перемоги України.

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