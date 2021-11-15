Прем'єра на 1+1: сьогодні глядачі побачать перші серії комедійного детективу "Джек & Лондон"

Творці серіалу розповіли цікаві факти про головного героя – бульмастифа Джека.

Сьогодні, 15 листопада, о 20:45 глядачі телеканалу 1+1 побачать прем'єру серіалу "Джек & Лондон".

Роль Джека у серіалі дісталась 4-річному бульмастифу Моргану. У кіно – це його перша роль. За час знімань пес не просто опанував акторську майстерність, а став справжнім улюбленцем знімальної групи. Напередодні прем'єри творці серіалу поділились цікавими фактами зі знімального майданчика, щоб краще познайомити глядачів з чотирилапим актором.

Морган не любить конфлікти. Якщо акторам треба було кричати або активно жестикулювати в кадрі, єдина можливість зняти сцену - з першого дубля. Інакше, знаючи, що відбуватиметься, пес надалі відмовлявся виходити в кадр.

За своєю природою бульмастифа вкрай важко змусити гавкати, а за сценарієм це було необхідно. Вирішити цю проблему допоміг кумедний випадок – режисер Олександр Ітигілов помітив, що псу дуже не подобається, коли під час переходу адміністративна група переносить стільці підняті ніжками догори. Цей трюк неодноразово спрацьовував під час знімань

Вивчити своє кіноім'я – "Джек" до початку знімань у Моргана не було часу, але як здивована була вся знімальна група, коли через 2 тижні почувши на плейбеку "Джек, до мене!" голосом головного героя Дмитра Белякіна - пес схоплювався і біг в сторону звуку. Цікаво, що на це ім'я озвучене іншими людьми він не реагував.

Заради мистецтва Морган був готовий грати сцени в лікарні не тільки в медичному халаті, а й в бахілах, але в останній момент режисер передумав і вирішив, залишити в кадрі тільки халат.

Цікаво, що улюбленим місцем відпочинку Моргана під час знімань виявився "старваген" - вагончик, де перебувають актори. Він завжди просився туди, а актори йому ніколи не відмовляли, а гримери навіть запрошували його до себе полежати в фургоні.

Морган дуже швидко вивчив команди режисера. При словах "Стоп, знято!" він першим йшов з кадру і біг до власниці за чесно заробленим смаколиком.

Нагадаємо, над виробництвом серіалу "Джек & Лондон" працює продакшн "SFERA FILM" на замовлення 1+1 у партнерстві з медіасервісом MEGOGO та Київстар ТБ. Продюсери від телеканалу 1+1 – Максим Кривицький, Олена Єремєєва, Дарина Жукова та Христина Шкабар. Продюсерка від MEGOGO – Анна Артеменко. Продюсер від SFERA FILM – Дмитро Сафановський, Вадим Червяков. Режисер-постановник – Олександр Ітигілов. Автор сценарію – Марк Лимаренко.

У серіалі ролі зіграють відомі актори: Дар'я Петрожицька, Остап Ступка, Георгій Поволоцький, Дмитро Белякін, Сергій Калантай, Анастасія Цимбалару, В'ячеслав Гіндін та інші.

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