Прем'єра на 1+1: в ефірі телеканалу покажуть турецьку мелодраму "Крила кохання"

Стали відомі цікаві факти про серіал.

17 січня о 17:10 на 1+1 відбудеться прем'єра мелодрами "Крила кохання", в якій розповідається історія кохання Наре і Саджара.

Пару розлучили багато років тому, але їхні почуття це не знищило, і нарешті у них з'явиться шанс бути разом. Які випробування долі на шляху до бажаного щастя доведеться подолати закоханим, глядачі зможуть побачити вже наступного тижня.

Турецький серіал "Крила кохання" / пресслужба каналу "1+1"

Сюжет серіалу "Крила кохання" обертається навколо закоханих - Саджара та Наре, які хочуть пов'язати свою долю та мріють про спільне щасливе майбутнє. Утім, батько дівчини виступає проти цього союзу та влаштовує несамовиту авантюру, у результаті якої Наре зникає з життя Саджара на багато років. З роками чоловік забув свою кохану і навіть був готовий пов'язати своє майбутнє з іншою, аж раптом до його життя неочікувано повертається Наре. У кіногероїв розпочинаються різноманітні пригоди та складні випробування.

Турецький серіал "Крила кохання" / пресслужба каналу "1+1"

Турецький серіал "Крила кохання" / пресслужба каналу "1+1"

Перед прем'єрою пропонуємо вам переглянути п'ять цікавих фактів про турецьку мелодраму "Крила кохання":

Оригінальна назва нового серіалу – "Дочка посла", 2019 року стрічка була справжнім хітом у Туреччині. 2020 року теленовела номінувалася на премію "Золота Пальма" як найкращий серіал.

Знімали серіал у Мугле ​​– регіоні Туреччини, який славиться своєю історією та красивою природою. Тож глядачі насолоджуватимуться не лише чудовою грою акторів та цікавим сюжетом, а й побачать неймовірні пейзажі природи Туреччини, про які не пишуть у путівниках.

У кастингу на роль головної героїні "Дочки посла" взяли участь десятки акторок, а рішення продюсери ухвалювали разом із глядачами, які активно голосували за своїх кумирів.

Головну чоловічу роль виконав відомий актор Енгін Акюрек, популярність якого після знімань у "Дочці посла" набула нечуваних обертів.

Над створенням сценарію серіалу працювали дев'ять сценаристів. Також до створення продукту долучився Емре Кабакусак, один із плеяди найперспективніших молодих турецьких режисерів.

Головні ролі у серіалі виконають популярні турецькі актори - Несліхан Атагюль та Енгін Акюрек. Виконавицю головної жіночої ролі – Наре у серіалі озвучить популярна українська акторка Ксенія Мішина.

Турецький серіал "Крила кохання" / пресслужба каналу "1+1"

Не пропустіть прем'єру нової мелодрами "Крила кохання" 17 січня о 17:10 на 1+1.

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