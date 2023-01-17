Прем'єра найдорожчого українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня" відбудеться навесні: трейлер

Над мультфільмом працювали майже сім років.

Нарешті стала відома дата прем'єри найдорожчого українського мультфільму в історії "Мавка. Лісова пісня".

Як повідомили у Держкіно, вихід анімаційної стрічки на екрани запланований на 2 березня 2023 року.

"Ми впевнені, прем’єра "Мавки" стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю. Цей сенс увесь час був закладений у мультфільм, але ми навіть не думали, що він може стати настільки сильним і актуальним, яким, на жаль, він є зараз", — поділилася продюсерка мультфільму Ірина Костюк.

Над "Мавкою" працювали майже сім років та витратили на продакшн 75 мільйонів гривень. За час створення мультфільму вже декілька разів змінювалася зовнішність не лише головної героїні, а й другорядних героїв та антуражу.

До створення мультфільму також долучилися зірки українського шоубізнесу. Так, Мавка втілила у собі таланти одразу трьох зірок - Наталка Денисенко озвучила її, Христина Соловій записала пісні-саундтреки, а Катерина Кухар наділила героїню грацією та рухами.

Крім того, відомо, що Лукаша озвучив Артем Пивоваров, Гука - DZIDZIO, русалку - Юлія Саніна, Того, що в скелі сидить - Олег Скрипка, а злодійку Килину - Олена Кравець.

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