Прем'єри на 1+1 Україна: на які новинки та продовження улюблених проєктів очікувати вже цієї осені

"1+1 Україна" готує новий осінній сезон прем'єр, сповнений сюрпризів для телеглядачів. Телеканал вже зовсім скоро покаже нові шоу й серіали, а також на українців чекатиме продовження улюблених проєктів.

Редакція ТСН.ua пропонує переглянути найгарячіші новинки на телеканалі "1+1 Україна", які цієї осені створюватимуть незабутню атмосферу вдома й даруватимуть настрій.

Сніданок з 1+1

Щодня з 6:30 до 09:30 на телеканалі "1+1 Україна" глядачів головного ранкового проєкту країни "Сніданок з 1+1" очікують свіжі актуальні новини та події, експертні думки та поради, що налаштовують на продуктивний день.

Прем'єри на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Говорить вся країна

З понеділка по четвер о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна" можна побачити нові випуски оновленого токшоу "Говорить вся країна". На глядачів очікують відверті історії, про які завтра говоритиме вся країна. Чесні історії успіху і падінь, подолань складних життєвих ситуацій, інсайти, що надихають і дають сили.

Прем'єри на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Міняю жінку

6 вересня о 18:00 на "1+1 Україна" відбудеться премʼєра нового 16 сезону розважального сімейного реаліті-шоу "Міняю жінку". У новому сезоні жінки отримуватимуть новий досвід, можливість переосмислити власне життя та пройти психологічну трансформацію за рахунок занурення в нове середовище.

Прем'єри на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Учениця Мольфара

З 16 вересня о 14:00 на "1+1 Україна" – премʼєра нового серіалу "Учениця Мольфара". Головна героїня, яка має унікальний дар у сприйнятті та розумінні надприродних явищ, допомагатиме людям знайти шлях до вирішення власних проблем. Спираючись на багатовікові українські традиції, досвід предків та знання старого Мольфара, вона спонукатиме людей до віри у власні сили та покаже, що навіть у найскладніших ситуаціях – завжди є вихід.

Прем'єри на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Клуб 1%

22 вересня о 21:00 на "1+1 Україна" відбудеться премʼєра наймасштабнішого проєкту осені "Клуб 1%". Це – нетривіальна гра, де інтелект вимірюється не стільки знаннями в певних галузях, скільки пам’яттю, увагою, кмітливістю, швидкістю та здатністю нестандартно поглянути на світ навколо. За правилами проєкту, в кожній програмі 100 учасників відповідають на питання різної складності, змагаючись з іншими у логічному мисленні, вербальних здібностях, просторовій увазі, швидкості реакції. Учасник, який пройде всі етапи та дасть відповідь на заключне питання, на яке може відповісти тільки 1% населення України, перемагає та отримує грошову винагороду, яку зможе витратити на реалізацію мрії. Ведучим проєкту стане Тімур Мірошниченко.

Прем'єри на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Анатомія дива

Восени "1+1 Україна" покаже проєкт про історії зцілень, успішні медичні кейси та українських лікарів, які творять справжні дива.

Кожен випуск нового захопливого проєкту – це реконструкція реальних ситуацій, у які іноді потрапляють пацієнти, зіштовхуючись із загадковими симптомами, коли поставити точний діагноз – це справжній виклик та тріумф для лікаря, у фіналі якого – врятоване життя. Медичний детектив познайомить з провідними українськими лікарями, які у своїй практиці використовують інноваційні методи, що базуються на сучасних наукових даних і власному професійному досвіді, а також про людяність, без якої справжнє лікарське диво було б неможливе.

Прем'єри на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Жіночий лікар. Нове життя 2

Серіальний сезон розпочинається 2 вересня о 20:00 з продовження найпопулярнішого серіалу про медиків "Жіночий лікар. Нове життя 2". У другому сезоні Гончар і далі працює у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології. Стосунки з Оленою проходять нові випробування. Тим часом Андрій Балюк відчуває, що йому некомфортно у цивільному житті, тому він шукає можливості долучитись до медичної допомоги породіллям на прифронтових територіях.

Прем'єри на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Лікарка за покликанням

Талановита лікарка-реаніматолог Марина Бондар опиняється на межі розлучення зі своїм колегою, хірургом Андрієм Бондарем після зради. Марина збирається прийняти пропозицію роботи в Польщі та перевезти туди сім’ю, щоб почати життя з чистого аркуша. Проте, вже наступного ранку вона прокидається від вибухів і вирішує залишитися в рідній лікарні, яка переходить у режим роботи 24/7 та стає рятівною фортецею для багатьох маленьких та дорослих пацієнтів. Попри власну виснаженість, розгубленість, сімейні драми, брак ліків та внутрішні проблеми лікарні, медики зберігають професіоналізм та невтомно рятують життя. Це історія про те, як у відчайдушній боротьбі за життя завжди знаходиться місце для надії.

Прем'єри на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Реванш

Новий серіал, який глядачі побачать восени на 1+1 Україна, розповідає про Валентину – талановиту і амбітну дівчину, яка мріє досягти успіху в науковій сфері. Однак, її життя кардинально змінюється, коли вона стає жертвою підступних інтриг. Втративши нареченого, рідний дім та довіру оточуючих, вона опиняється на межі відчаю. Проте Валентина не здається. Вона розуміє, що в цій боротьбі головне — не втратити себе, віру в людей і справжнє кохання.

Прем'єри на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Парочка слідчих

Восени на "1+1 Україна" відбудеться премʼєра нової детективної історії. Софія Вербяна, молода, талановита слідча, прагне довести, що справедливість існує. Після закінчення академії вона приходить працювати у поліцію. Софія швидко знаходить спільну мову з новими колегами та стає незамінним членом команди. Проте зустріч з судмедекспертом Павлом стає для неї випробуванням. Незважаючи на конфлікти, Софія та Павло успішно розкривають найскладніші злочини. З часом між ними з'являється взаємна симпатія, але обоє намагаються приховати свої почуття як від оточуючих, так і від самих себе.

Прем'єри на телеканалі 1+1 Україна / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Не пропустіть новий сезон на телеканалі "1+1 Україна"!

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