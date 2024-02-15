Прем'єри на "1+1 Україна": які серіали покажуть на каналі та цікаві факти про них

19 лютого на "1+1 Україна" розпочинається новий телевізійний сезон, на глядачів чекає одразу чотири серіальні прем'єри.

Зокрема, на каналі о 14:30 транслюватимуть серіал "Мольфар", де покажуть нові історії героїв, які дозволять поглянути на життєві проблеми та людські стосунки під новим кутом. Проєкт "Ловець снів", де можна буде більше дізнатися про сни та як вони допомагають у вирішенні проблем, виходитиме в ефір о 16:15.

У мелодрамі "Ціна втечі", що транслюватиметься о 20:30, глядачі спостерігатимуть за історією дівчини Марти, яка готова подолати будь-які труднощі, щоб знайти свій шлях та дізнатись правду про справжніх батьків. А о 22:30 на каналі стартуватиме показ серіалу "Перші дні", де можна буде побачити перші дві художні мініфільми, натхненні реальними подіями, що сталися на початку повномасштабного вторгнення.

Пропонуємо дізнатися цікаві факти про серіали, прем'єра яких відбудеться на "1+1 Україна":

"Мольфар"

Кадр із серіалу "Мольфар" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Новий сезон серіалу - продовження улюбленої історії глядачів після восьмирічної перерви.

Мольфара грає актор Євген Волошенюк. Він перебуває на службі та поєднує її зі зніманнями у серіалі та грою на театральній сцені.

"Ловець снів"

Актор проєкту "Ловець снів" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Під час знімань серіалу замість звичних для кіновиробництва камер використовували телефон. На кінорежим знімають унікальні кадри, які надають глибини та сенсів картинці.

Важливою частиною серіалу є дошка для крейди, на якій найуважніші глядачі зможуть відстежувати важливі елементи сюжету та знаходити підказки, аби розкрити історію.

У житті самого актора не сон, але знак долі вплинув на участь у серіалі "Ловець снів". Це відбулось, коли Сергія тільки-но затвердили на головну роль. Він сумнівався, чи впорається зі складним викликом. У своїх роздумах він їхав в авто, і раптом його обганяє мотоцикліст, на спині якого був намальований знак ловця снів. Після цього всі сумніви зникли

"Ціна втечі"

Актори серіалу "Ціна втечі" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Каст складається з молодих українських акторів: Анни Іванової, Дар'ї Плендер та Анастасії Нестеренко.

Заради ролі у "Ціні втечі" Анна Іванова вчилась володіти холодною зброєю. Її героїня Марта повинна вміти себе захищати, і задля цього акторка дізналася базові техніки самозахисту.

Для Валерії Ходос роль у "Ціні втечі" стала першою після повномасштабного вторгнення

"Перші дні"

Кадр із серіалу "Перші дні" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Перші дні" - перший український серіал, прем'єра якого відбулась на Netflix одночасно у 19 країнах світу.

У серіалі зіграв німецький актор Фабіан Маннел, який не побоявся і приїхав до Києва на знімання навесні 2023 року.

Фабіан Маннел у серіалі "Перші дні" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Для знімань епізоду "У зоопарку" знімальній групі довелося пристосовуватися до режиму дня носорога Арчі, приматів, жирафа, верблюдів і увесь виробничий графік вибудовувати, врахувавши природний графік тварин. Команда також проводила спеціальні тести, щоб зрозуміти, як тварини реагують на світло, звуки і знімальну команду. Жодна тварина не постраждала під час знімань.

Не пропустіть, 19 лютого - новий серіальний сезон на "1+1 Україна".

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