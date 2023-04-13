Премія YUNA-2023 суттєво змінила правила: як будуть обирати переможців

Національна музична премія YUNA назве імена переможців вже 18 квітня у прямому ефірі.

Цьогорічна церемонія нагородження буде суттєво відрізнятися від попередніх, адже через повномасштабну війну в Україні оргкомітет прийняв рішення змінити регламент конкурсу.

Як і було раніше, визначати переможців буде журі. Однак цього року судді будуть обирати артистів не у окремих номінаціях, а серед одного списку, в якому будуть представлені 100 найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року. 12 треків, які отримають найбільше голосів експертів, стануть переможцями.

"В умовах широкомасштабної війни вважаємо неприпустимим влаштовувати пряму конкуренцію і визначати, скажімо, хто кращий виконавець – MONATIK чи Артем Пивоваров. Нам важливо нагородити і надихнути тих артистів, які спромоглися створити дійсно незламну музику, що гартувала бойовий дух українців у найтяжчий рік нашої сучасної історії", – сказав співзасновник та генпродюсер YUNA Павло Шилько.

YUNA-2023 / Фото: Пресслужба премії YUNA

Традиційно до складу журі увійшли представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та аналітики ЗМІ із понад 5-річним досвідом роботи у відповідній сфері.

Також цього року деякі артисти отримають спеціальні нагороди представникам музичної індустрії України за їхній особливий внесок у розвиток української музики в умовах повномасштабної війни, підтримку армії України, захист незалежності та територіальної цілісності України, видатні соціальні проєкти.

Подія відбудеться онлайн на ютуб-каналі премії YunaAwards. Початок трансляції о 12.00. Ведучим церемонії стане відомий український шоумен Володимир Остапчук.

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