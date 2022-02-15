Премія YUNA змінила правила: треки, які записати з російськими артистами, не номінуватимуть

Оргкомітет пояснив своє рішення.

Оргкомітет Національної музичної премії YUNA оголосив про зміни у регламенті.

В правилах нагороди з’явився новий розділ, в якому оговорені умови відбору музичного контенту, створеного за участі артистів, що представляють країни-агресори. Загалом, тепер пісні, які записані спільно з російськими артистами, не номінуватимуть на премію.

YUNA-2022 / Пресслужба премії YUNA

"Пісні та відеокліпи, співвиконавцями яких разом з українськими артистами є представники країн, які визнані державою Україна як країни-агресори, не можуть претендувати на премію YUNA. Представники країн-агресорів також не можуть претендувати на будь-яку нагороду YUNA", - повідомив оргкомітет.

Нове правильно починає діяти вже цього року. Компанія Deloitte Ukraine підраховуватиме голоси журі вже згідно з новим регламентом.

YUNA-2022 / Пресслужба премії YUNA

"Коли до списку претендентів на YUNA потрапляють спільні роботи українських виконавців з музикантами інших країн, нас це завжди тішить. В історії премії неодноразово серед номінантів можна було побачити іноземців - Jah Khalib з Казахстану, Б’янку з Білорусі, Mgzavrebi з Грузії, декількох російських виконавців, EMIN з Азербайджану. Але при цьому ми завжди наполягаємо на тому, що ми Національна премія. Сенс проєкту YUNA - це підтримка і захист інтересів українських виконавців та вітчизняної музичної індустрії, яка є частиною загального культурного ландшафту України. В ситуації, коли йдеться про національну безпеку і загрозу існування країни, ми не можемо залишатися осторонь. Тому ми внесли зміни у регламент", - зазначив співзасновник та генпродюсер премії Павло Шилько.

До слова, цьогоріч серед номінантів на премію є російська співачка Zivert, яка виконала трек в дуеті з Максом Барських - Bestseller.

YUNA -2022 / Пресслужба премії YUNA

11-та церемонія YUNA відбудеться 16 березня 2022 року у київському Палаці "Україна".

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