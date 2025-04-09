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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
3 хв

Прем’єра легендарного мюзиклу в кіно: перші враження і цікаві факти із залаштунків

В Україні стартували кінопокази однієї з найвідоміших постановок країни - "МУР. Ти [Романтика] в кіно".

Автор публікації
Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Кадр з "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

Кадр з "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

У Києві відбувся допрем'єрний показ стрічки "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

Редакція ТСН.ua також мала змогу подивитися поки що єдину в історії України кіноадаптацію вистави на великому екрані і дізнатися з перших вуст подробиці й секрети створення цієї постановки.

Нагадаємо, мюзикл "Ти [Романтика]" вийшов 2024 року та здобув велику популярність серед українців – в турі Україною, який включав майже півсотні міст, його подивилося близько 70 тисяч людей.

Кадр з "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

Кадр з "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

В центрі сюжету - події, які розгортаються в харківському будинку "Слово", в якому на початку ХХ століття радянська влада вбила сотні представників української творчої еліти. Автори фільму наполягають, що це перший в Україні "оригінальний історичний мюзикл, який дає можливість побачити письменників минулого сторіччя як живих людей, а не імена з підручників".

Кадр з "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

Кадр з "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

За словами режисера і автора текстів Олександра Хоменка, бюджет кіноадаптації склав близько 5 мільйонів гривень. “Ми взяли усі гроші, які заробили на показах вистави, і вклали їх у цей фільм, аби якомога більше глядачів могли побачити цю історію. Окрім цього, своїми виставами і аукціонами на них нам вдалося зібрати на потреби ЗСУ майже 10 мільйонів гривень", - сказав у коментарі ТСН.ua Хоменко.

Кадр з "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

Кадр з "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

Як ми дізналися, для того, щоб відтворити атмосферу театру на кіноекрані, митцям знадобилося 12 камер: 9 статичних, 1 — стедікам, 1 — на крані та 1 — на декорації. Актори мусили кілька разів зіграти виставу: у перший день відбулося її фільмування цілком, на другий — відзняли її з глядачами із фанклубу, а ввечері був основний запис. Знімання відбувалися в столичному "Жовтневому палаці". Всього в постановці залучено 14 акторів, 12 танцівників та 5 лайв-музикантів.

Кадр з "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

Кадр з "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

До речі, один з продюсерів стрічки, як і самого мюзиклу, став відомий продюсер Антон Азізбекян, який свого часу займався продюсуванням легендарного гурту “Ляпис Трубецкой". "З МУРом ми починали співпрацю саме як з музичним гуртом, а вже після цього мюзикл став своєрідним продовженням нашої співпраці, а тепер ще й кіно. Це мрія для продюсера - працювати з таким молодим талановитим працелюбним колективом!”, - сказав у коментарі ТСН.ua Азізбекян.

Перші враження глядачів від перегляду були усі позитивні:

"Головне бажання після побаченого - приїхати додому і перечитати біографії Хвильового, Курбаса, Сосюри, Семенка. Не кажучи вже про їхні доробки". 

"Не думала, що вистава на великому екрані може так захопити. Тепер мрію побачити так само в кінотеатрі “Конотопську відьму" від Уривського".

"Це найкращий спосіб пропіарити серед молоді українську літературу. Бачити в рожевій шубі і на підборах футуриста Семенка трохи незвично, але чому б і ні?".

Головні творці фільму "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

Головні творці фільму "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

Завтра, 10 квітня, показ мюзиклу "МУР. Ти [Романтика] в кіно" стартує вже по усій країні. До слова, ще напередодні прем’єри було продано понад 4 тисячі квитків. За словами продюсерів, фільм-вистава також вийде в прокат за кордоном - покази заплановані в США, Канаді, Польщі, Португалії та інших країнах.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
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