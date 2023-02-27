Президента Чехії Петра Павела заскочили на концерті гурту "ТНМК" у Празі

Днями в українського гурту "ТНМК" відбувся благодійний концерт у чеському місті Прага. На виступ українців завітав ніхто інший, як сам президент Чехії Петр Павел.

Про це повідомив учасник колективу Олександр Сидоренко, більш відомий як Фоззі. Зокрема, музикант у своєму Facebook опублікував відео, на якому видно, як Петр Павел стоїть у костюмі, тримає в руках паперовий стаканчик із чаєм. Тоді саме "ТНМК" виконували знамениту пісню гурту "Брати Гадюкіни" – "Файне місто Тернопіль".

"У Празі працював підставкою для мікрофону дитячого хору, а за цим чемно спостерігав президент Чехії Петр Павел. Гарний буде спогад, гарний", - підписав відео Олександр Сидоренко.

До речі, у коментарях під дописом Фоззі підписники зазначили, що серед слухачів концерту був не лише чеський головнокомандувач. Виявляється, міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан теж був у глядацькому залі.

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