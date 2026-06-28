Президент Зеленський посмертно присвоїв ADAM та Степану Гігі важливі нагороди

Михайло Клименко та Степан Гіга

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Соліст гурту ADAM Михайло Клименко та народний артист України Степан Гіга посмертно отримали від президента Володимира Зеленського важливі державні нагороди.

28 червня українці святкують День Конституції. Цього дня президент також відзначає нагородами різних діячів за заслуги у зміцненні української державності та внесок у розвиток різних сфер суспільного життя. Відзнаки від Володимира Зеленського отримали й артисти.

На жаль, Михайлу Клименку та Степану Гігі присвоїли важливі нагороди посмертно. Зокрема, соліст гурту ADAM отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

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Соліст гурту ADAM Михайло Клименко / © instagram.com/adamukraine

Тим часом Степана Гігу нагородили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Степан Гіга / © Пресслужба Степана Гіги

Зазначимо, Михайло Клименко помер 7 грудня 2025 року. Причиною смерті музиканта став туберкульозний менінгіт, який викликав серйозні ускладнення.

Степана Гіги не стало 12 грудня 2025 року. Причиною смерті артиста теж стали проблеми зі здоров’ям. До речі, це не перша нагорода, яку Степан Гіга отримав посмертно. Раніше йому присвоїли звання «Обличчя Незалежності 2026».

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