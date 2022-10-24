Приголомшливі дуети учасників і сльози Олі Полякової: чим запам'ятався перший ефір "вокальних боїв"

Минув восьмий ефір вокального шоу, у якому учасники вперше зійшлися у "вокальних боях".

Вже цього тижня розпочався новий етап у "Голосі країни-12". Відтепер учасники спробують свої сили у "вокальних боях".

За новими правилами шоу, тренери зможуть врятувати когось зі своїх учасників під вильоту, але лише один раз за весь сезон. Також команда "Другого шансу" має право натиснути кнопку для двох вокалістів, яких не обрали інші члени журі.

Першими на сцену "Голосу країни-12" вийшли учасники з команди Потапа. Запальний гурт Guli Guli та молодий диякон Василь Пелюх зачарували тренерів і глядачів своїм виконанням пісні "Край, мій рідний край", яку поєднали із хітом "Beggin".

Потап першим з тренерів спробував, як це – обирати одного учасника з дуету. Все ж свій вибір продюсер зробив на користь Василя. Але трохи подумавши, використав свій єдиний шанс за сезон і повернув у команду дівчат.

Таким чином, гурт Guli Guli опинився за кулісами, в очікуванні, чи не займе їхнє місце хтось з інших учасників, яких може "вкрасти" Потап.

Наступними свій запальний дует представили Олександр Свіриденко та Євген Бічасний з команди Наді Дорофєєвої. Хлопці разом з військовим оркестром, у якому служить Олександр, виконали хіт "Superstition".

Тренерка артистів зазначила, що обидва учасника дуже важливі для неї, адже під час репетицій вони зарекомендували себе як відповідальні та працьовиті співаки.

Вибір співачці дався нелегко, але вона все ж таки обрала військового музиканта Олександра. Але й Євген не залишився без уваги – одразу двоє тренерів натиснули кнопку, аби "викрасти" хлопця. Як би Полякова не вмовляла співака обрати її, він вирішив приєднатися до команди Вакарчука.

Далі на глядачів чекав ще один чоловічій дует. Підкорити сцену "Голосу країни-12" вийшли 17-річний Євген Тесленко-Пономаренко та громадянин Казахстану Дімаш Даулетов.

У обох хлопців є чудові дані для академічного вокалу, тому на "вокальних боях" вони заспівали композицію з мюзиклу "Le Temps des cathédrales". Потужний вокал виконавців приголомшив тренерів і ще більше засмутив Олю Полякову, яка мала обрати лише одного з учасників.

В решті решт співачка наважилася і обрала Дімаша. Втім прощання із Євгеном було дуже болючим для Олі. Співачка не втримала емоцій і розплакалась.

Наступними своїм усіх дівчат у залі причарували своїм вокалом дует з команди Святослава Вакарчука. Батько трьох донечок Максим Бородін та музикант Остап Дрівко обрали для свого номеру пісню Сергія Бабкіна "Але".

У цьому "вокальному бою" перемогу здобув Максим, саме його залишив у себе тренер. А ось Остапу довелося покинути проєкт на цьому етапі.

Неймовірний виступ продемонстрував скрипаль Дмитро Ротькін разом із Інесою Грицаєнко та її сестрою-саксофоністкою Аліною Назарчишиною. Учасники присвятили свій виступ літнім людям, яким вдруге за своє життя доводиться жахливі наслідки війни.

Зіркова тренерка Надя Дорофєєва в решті решт вирішила залишити у своїй команді талановитих сестер. Втім команда "Другого шансу" Олександра Заріцька та Андрій Мацола залюбки натиснули кнопку і запросили до себе Дмитра.

Потужний та емоційним вийшов і наступний вихід учасників. Учасники з команди Потапа, Нажига Петро та Слюзалек Вероніка, під час "вокальних боїв" заспівали один із ранніх хітів гурту "Океан Ельзи" під назвою "Сьогодні".

Потапу все ж довелося обирати між Петром та Веронікою. Зірковий тренер вирішив, що у його команді має залишитися Петро, а ось Вероніка покинула проєкт, бо ніхто із інших тренерів не натиснув кнопку і не "вкрав" її до себе.

Почути спів сестер із Дніпра Ольги та Ганни Войцеховських та киянки Олени Чукаленко, нажаль, глядачам не судилося. Під час знімань "вокальних боїв" ще до 24 лютого, дівчата обрали пісню російською, але зараз звучання авторів із РФ на українському телебаченні недопустимо.

Натомість, усі змогли побачити, що Полякова вирішила залишити у своїй команді Олену Чукаленко. Сестри Войцеховські у цьому ефірі залишили проєкт.

Слідом на сцену вийшли дві поціновувачки фольклору – Аліє Хаджабадінова та Катерина Кулина. Вокалістки з команди Вакарчука виконали усім відому пісню "Цвіте терен".

Сильне виконання поставило зіркового тренера у складне положення. Після довгих роздумів Вакарчук залишив у команді обох дівчат, скориставшись новим правилом шоу. Таким чином Катерина зайняла місце Євгена Бічасного, якого Святослав "викрав" у Дорофєєвої.

Виступ ще одних учасниць теж залишився поза кадром проєкту. Молоді артистки Лія Меладзе та Яна Мілевська довго працювали над своїм номером, втім підтримали рішення позбутися російськомовних пісень у шоу.

Тренерка дівчат Надя Дорофєєва після довгих вагань усе ж дала шанс обом дівчатам продовжити участь у шоу. Співачка скористалася своєю єдиною на сезон можливістю врятувати учасника зі своєї команди.

Далі в ефірі глядачі побачили мужній вокал від організатора концертів Ярослава Кайди і гончара Олександра Десятникова. У своєму відеозверненні хлопці зазначили, що через повномасштабну війну в Україні їм дуже важко повернутися до співу.

Втім на "вокальних боях" хлопці показали себе у всій красі із хітом "Nothing else matters". Зірковий тренер Потап, подумавши, вирішив залишити у команді Ярослава. Попри старання Олександра він усе ж залишив проєкт.

Вокалістки з команди Олі Полякової теж приголомшили усіх своїм співом. Мешканка Запоріжжя Сабіна Сафарлі та 52-річна киянка Елла Введенська заспівали проникливу композицію "Чортополох" Євгена Рибчинського.

Чуттєве виконання розчулило серце Полякової, тому вона не змогла відпустити обох учасниць. Спочатку Оля залишила Сабіну, але потім натиснула кнопку для Елли.

Чудовий дует склався й у наступних учасників – Катерини Коваленко та Павла Тютюника. Учасники команди Вакарчука представили у своєму виконанні хіт Скрібяна "Спи собі сама".

На думку зіркового тренера, сильнішим у цьому дуеті виявився Павло, тому саме він пішов далі. Ніхто із інших суддів не наважився брати Катерину у свою команду, тому вона залишила сцену "Голосу країни-12".

Ще один чоловічій дует вийшов на сцену від Дорофєєвої. Масажист Олександр Олещук та Валентин Скрипник за час проєкту стали товаришами, тому навіть під час вердикту підтримували один одного.

В решті решт вибір Наді пав на Олександра Олещука. Врятувати Валентина Скрипника міг хтось із інших тренерів, але, нажаль, ніхто з них не натиснув кнопку.

Запалили сцену "Голосу країни-12" дівчата Потапа – Марія Максимова та Наталія Бурик. Учасниці легко та весело виконали кавер на пісню "Вишні" Wellboy.

Після яскравого виступу Потап вирішив залишити у своїй команді Наталію. На щастя, команда "Другого шансу" врятувала Марію від вильоту, натиснувши кнопку.

Викликав суперечки на сцені й дует Сергія Соловйова та Валерії Бутурліної. І хоча глядачі не почули пісню артистів з вже відомих причин, тренери довго не могли обрати кращого з них.

Зіркова тренерка Полякова вирішила залишити у своїй команді Сергія, але попросила колег "викрасти" Валерію. До прохань співачки дослухався Потап і натиснув кнопку. Таким чином Валерія зайняла місце у команді продюсера замість тріо Guli-Guli band.

Найемоційнішим виступом став фінальний дует Тіни Колодій та Анни Кіндзерської. Дівчата настільки приголомшили тренерів своїм співом, що тренер Вакарчук не зміг втримати емоцій.

У свою команду музикант забрав Анну, втім потім хотів повернути і Тіну, але за правилами проєкту вже не зміг цього зробити, адже вичерпав свій шанс. Заради талановитої учасниці змінити правила проєкту наважилися Андрій Мацола та Олександра Заріцька, які попросили продюсерів додати ще одне місце у їхню команду "Другого шансу".

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