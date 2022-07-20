"Приготуй собі пакет": зірка "Школи" у новій пісні пояснила окупантам, що їм слід зробити

Знаменитість своєю комедійною та сатиричною піснею захотіла підняти дух українських захисників.

У композиції, яка отримала назву "Ванька-встанька", Маша пояснює російським окупантам, що найкраща доля для них на українських земля – це знайти чорний пакет. Інакше, ворогу його дадуть ЗСУ.

"Ванька-встанька" - назва традиційної російської іграшки, що в контексті пісні характеризує окупанта, найкраща доля для якого на українській землі - знайти чорний пакет для себе, доки його не вручили йому наші козаки з ЗСУ!" – поділилася Маша.

Як поділилася виконавиця, своєю піснею вона хоче підняти бойовий дух українським захисникам. Адже кожен зараз бореться з ворогом. Фронт Маші – музичний.

"Ванька-встанька" - комічна пісня з присмаком сатири та сарказму, яка була написана мною для підняття бойового духу наших солдатів і українців! Кожен з нас бореться на своєму фронті, мій фронт - музичний, і на ньому я буду стояти за рідну країну до кінця: підніматиму дух, проживатиму біль, тішитимусь успіхам та плакатиму в унісон з усім народом, але все це - з безкінечною вірою у нашу перемогу!" – поділилася виконавиця.

Читайте також: