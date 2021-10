Приходько, Дантес, Дорофєєва: українські зірки, які мають найбільше татуювань

Знаменитості обожнюють прикрашати свої тіла красивими малюнками.

Минули часи, коли татуювання носили лише люди з кримінальним минулим та зухвалі рокери.

Зараз існують різні техніки виконання натільних малюнків, які личать і тендітним дівчатам і мужнім чоловікам. Багато українських зірок також прикрашають себе тату. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото та історій знаменитостей про їхні зображення.

Володимир Дантес

Український співак Володимир Дантес має десятки зображень на тілі. Так, зірка набив череп, величезного орла на грудях, ноти з пісні гурту Queen і напис Rock-n-Roll.

Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

На правій руці знаменитість має символ чоловічого та жіночого початку і зірку Давида – єврейський символ.

Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Є у Дантеса і парне татуювання, яке він зробив з дружиною Надею Дорофєєвою – троянди на кистях рук. А своїй коханій він також присвятив мультиплікаційну качечку Поночку. Саме з нею асоціює Володимир Надю. Зірка називає дружину Утя і каже, що артистка така ж справедлива, деколи наївна, розумна і дуже весела.

Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Надя Дорофєєва

Зі свого боку, обраниця Дантеса Надя Дорофєєва має декілька троянд, гілку з листям, лаванду, сердечко, цифру 7 та чималу блискавку на ребрах.

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

Немало на тілі зірки написів, зокрема, All you need is Love – на лівому передпліччі, creative – на зап'ясті, harmony – на шиї та Good і Bad на стегнах.

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

Артем Пивоваров

Співак Артем Пивоваров забив собі два "рукави" та праву гомілку.

Артем Пивоваров / instagram.com/pivovarovmusic

Перше тату знаменитість зробив у 18 років. Це був мікрофон. На його тілі також багато тотемних тварин, зокрема, сова, козел та олень і метелики. На шиї зірки є лавровий вінок.

Артем Пивоваров / instagram.com/pivovarovmusic

Артист розповідав, що малює на тілі цілу картину. Він мріє "забити" усю спину, але поки що не знає, який вигляд повинна мати композиція.

Артем Пивоваров / instagram.com/pivovarovmusic

alyona alyona

Українська реперка alyona alyona зробила своє перше тату у баришівського місцевого майстра в 24 роки. Зірка набила свій знак зодіаку між лопатками. Втім, ця робота виявилася невдалою.

instagram.com/alyona.alyona.official

Знаменитість спершу вирішила позбутися невдалого малюнку лазером, але їй пояснили, що рубець після виведення кольору залишиться все одно. Тому виконавиця вирішила, що раз одне тату на все життя не вийшло їй зробити, тому вона "битиме" стільки, скільки їй заманеться. Тож на тому місці поверх знаку зодіаку з'явилося дерево довголіття.

instagram.com/alyona.alyona.official

Наступний малюнок alyona alyona зробила в Барселоні, під час відпочинку з подругою Жанною. Дівчата подумали — що їх об'єднує, і вирішили, що це рибка – назва першого популярного треку реперки і знак зодіака Жанни.

instagram.com/alyona.alyona.official

Четвертим малюнком на тілі знаменитості став сухостій, який вона набила між грудьми.

instagram.com/alyona.alyona.official

А у січні цього року передпліччя зірки прикрасило зображення Карпат.

instagram.com/alyona.alyona.official

Анатолій Анатоліч

Татуювання телеведучого Анатолія Анатоліча значно відрізняються від інших. Його тіло нагадує сторінки коміксу, оскільки там багато кольорових мультиплікаційних героїв, зокрема, п'ять Міккі-Маусів, Маленький Принц. Має він і заклинання проти дементорів з "Гаррі Поттера" "Ekspekto Patronum", великий хрест, гострі перчики, написи "Мішаня" та "ЗЕ".

Анатолій Анатоліч / instagram.com/anatoliyanatolich

Чимало зображень шоумен присвятив своїм дітям. Так, Чеширськога кота із "Аліси в країні див" Анатолій "набив" на честь народження старшої доньки Аліси. А кролиця Лола Банні з'явилася на його біцепсі після народження доньки Лоліти. На честь новонародженого сина Ніла Анатоліч зробив два тату – час його появи на світ "13:13" та космонавта, який тримає в руках планети.

Анатолій Анатоліч / instagram.com/anatoliyanatolich

Є ще на його тілі напис дитячим почерком: "Абнімі міня". Як виявилося, це речення написала його донька Аліса на папірець та наклеїла на татуся. Зірці дуже сподобався цей напис, що вже за декілька днів він з'явився у нього на ключиці.

Анатолій Анатоліч / instagram.com/anatoliyanatolich

Анастасія Приходько

У співачки Анастасії Приходько також є декілька тату. У кожне зірка вклала сенс, мотивацію і відповідальність за те, що на ній зображено. Так, фанати виконавиці добре знають, що на лівій руці артистки зображена сова, яка є символом мудрості та улюблений птах виконавиці.

Настя Приходько / instagram.com/tanyabu_photo

Під серцем у неї герб України в червоно-чорних тонах, на передпліччі – вовк, а на правій ключиці – напис "Я доб'юся всього, чого я хочу". На лівій і правій руці вона зобразила дати народження своїх дітей та їхні імена. Також тіло артистки прикрашають квіти: лотос, оскільки "він проросте навіть в болоті і все одно буде гарний" і піонер – улюблена квітка дідуся артистки.

Анастасія Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Є на пальцях знаменитості також декілька символів на удачу і японський символ кохання.

Анастасія Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Женя Галич

Фронтмен гурту O.Torvald, як справжній рокер, має багато натільних малюнків. Так, можна роздивитися гітару Gibson, мікрофон, серце та напис Family, годинник, літери V і Л. А ще бумбокс із частотами радіостанцій, обриси знакових будівель Києва та ангела-охоронця.

Женя Галич / instagram.com/jenia_galich

Цікаво, що перше тату зірка зробив у 10 класі. Це був напис "My first tattoo". На сеанс його неповнолітнього відвела мама.

Женя Галич / instagram.com/jenia_galich

Татуювання для Галича – спосіб самореалізації.

Слава Камінська

У 13 років екссолістка гурту "НЕАНГЕЛИ" зробила своє перше тату – пташку на лопатці. Втім, згодом воно втратило красивий вигляд, тому вона перебила його скрипковим ключем. Має артистка також малюнки, присвячені дітям. Це зображення хлопчика та дівчинки, їхні імена та дати народження.

Слава Камінська / instagram.com/babaslavka

Також на руках у Слави – серце, цифра 69 і смайлик. Крім того, у неї на тілі є напис англійською мовою "Every saint has a past and every sinner has a future", що означає "У кожного святого є минуле, у кожного грішника є майбутнє".

Слава Камінська / instagram.com/babaslavka

А цього року вона показала відео, на якому вперше сама собі робить тату. Виконавиця набила на тілі зображення цифр 911 – назва першої пісні на початку її сольної кар'єри.

Макс Барських

У Макса Барських зататуйований весь правий рукав. Як розповідав знаменитість, на його руці – божественна енергія, яка створила світ за допомогою поцілунку двох стихій – вітру та землі, ангела та людини.

Макс Барських / instagram.com/max_barskih

Макс Барських / instagram.com/max_barskih

А на грудях у Макса – крилатий древньоєгипетський бог Амон-Ра.

Макс Барських / instagram.com/max_barskih

Олександра Заріцька

Солістка гурту KAZKA нещодавно зізналася, що пірсинг та татуювання додають їй впевненості. Саме так вона більше подобається самій собі. Тож, на тілі зірки понад 10 малюнків.

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

Зокрема, на лівому плечі вона має тату троянди зі змією, за вухом – ноту, яку набила у підлітковому віці, а на стегні – орнамент.

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

MONATIK

Мультиартист MONATIK надає перевагу мінімалістичним зображенням на тілі. Зокрема, на безіменному пальці правої руки у нього "I.V.".

MONATIK / instagram.com/monatik_official

Також на руці у зірки логотип його корпорації. Раніше знаменитість відповідав, що це тату можна інтерпретувати по-різному: три крапки на початку –початок та зародження його творчої кар'єри, злети та падіння неминучий процес, який також відображений у тату, а в кінці — величезний зліт угору.

MONATIK / instagram.com/monatik_official

Є тату і на спині нижче шиї у вигляді сонця, а на лівій руці напис іншою мовою.

MONATIK / instagram.com/monatik_official

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання