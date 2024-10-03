Приходько емоційно рознесла закиди "чому не державною" і дорікнула за цькування російськомовних

Українська співачка Анастасія Приходько емоційно підняла мовне питання та обурилася, як українці цькують одне одного за російську.

Артистка у своєму TikTok відверто говорить, що їй вже накипіло чути такі докори, як "чому не державною, говоріть українською, вчіть мову, у вас було два роки" і тому подібне. Анастасія Приходько зазначає, що це все маніпуляції, на які ведуться недалекі. Також співачка нагадала, що раніше не виникало питання, хто якою мовою розмовляє.

"Я дуже обурена тим, що зараз відбувається в нашому українському просторі, коли я дивлюся на те, як люди одне одного просто знищують оцим: "Чому не державною? Говоріть зі мною українською, понаїхали, а звідки ви, ми вже втомилися від ВПО, вони мови не вчать, а у вас було два роки, щоб вивчити, а коли ви їдете до Італії, ви зобов'язані, чому ви не вчите тут…". Ось ці всі наративи - політичні маніпуляції, на які ведуться недалекі люди. До 2014 року ні в кого не виникало запитання, хто якою мовою розмовляє", - висловилася артистка.

Настя Приходько заступилася за російськомовних і гнівно відреагувала на докори "чому не державною"

Особливо співачку обурює, коли українці цькують переселенців за мову. Анастасія Приходько наголосила, що треба ставитися з розумінням до людини, яка все життя прожила в російськомовному середовищі і яка не може з легкістю перейти на українську. Також співачка зазначила, що замість мовних закидів першою чергою треба допомогти людині.

"Коли я бачу всі ці історії, на кшталт того, як мати приїхала з Покровська з трьома дітьми і у Львові їй починають розповідати, чому не державною, а вона стоїть, труситься, бо вперше в житті з того Покровська виїхала, приїхала до Львова. Вона Україною пересувається, вона не поїхала до Німеччини, Польщі, Чехії. Вона приїхала до України, шукати собі хоч якийсь прихисток, щоб їй наші українці допомогли. Вона не покидає державу, хоча ви про це, бл*дь, забуваєте. То одним ви кричите: "А, ти поїхала, зрадниця, ні, щоб залишитися, щоб платити податки", - висловилася артистка.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько також зазначила, що першою чергою треба починати з себе. Співачка звернула увагу, що російськомовного контенту вистачає в TikTok, Telegram, Facebook. Люди користуються цими соціальними мережами, але чомусь не з'являються петиції з проханням їхньої заборони.

"Якщо ви хочете побороти оце все, щоб ми всі говорили українською, то почніть із себе. Коли ви гортаєте TikTok і потайки дивитеся російськомовний контент, то пишіть петиції з забороною TikTok. Коли ви під час обстрілів дивитися Telegram-канали, які російською мовою, пишіть петиції із забороною. У Facebook, коли потрапляє в рекомендації російськомовна стаття з позначкою "ru" – заборонити. Але ви цього не робите, бо вам вигідно, вам треба TikTok для просування", - зазначила артистка.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Також Анастасія Приходько наголосила, що російська досі захищена Конституцією України. Утім, замість того, що боротися з цим, деякі починають цькувати інших співгромадян за мову. Тож, зірка наголошує, що війна – не час для мовних розбірок. Артистка переконана, що зараз потрібно бути як ніколи згуртованими. Тому, замість цькування, краще зайнятися підтримкою одне одного.

"Найголовніше наостанок! Йдіть до Конституційного суду і вимагайте вносити зміни до нашої Конституції, стаття 10 про захист російської мови, яка досі, бл*дь, є. Але краще знайти легший шлях і просто чмирити одне одного. Мій найголовніший закон – під час війни своїх не чіпаємо. Ні, вам як помазано! Взяти і принизити ту бідну людину. Давайте ми зараз будемо підтримувати одне одного. Проявіть своє добро, своє серце. Будьте добрими і припиніть вестися на політичні маніпуляції", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірма Вітовська висловилась про те, чому українці після початку війни продовжують спілкуватися російською. Артистка назвала причини, чому це так.

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