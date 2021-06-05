Приходько, Костромічова, Гаєк та Ловато: зірки, які відверто показують недоліки свого тіла

Виявляється, в "ідеальних" на перший погляд, знаменитостей, теж є певні недоліки.

Подейкують, що знаменитості мають бути ідеальними – у роботі, поведінці та, особливо, зовнішності.

Юзери, подивившись відредаговані фото у Мережі, нерідко починають комплексувати через свої недоліки. Втім, якщо у відомої співачки чи акторки на світлині помітять невеликий животик або ж целюліт – це, нерідко, привід для хейту. На щастя, з кожним роком бодішеймінг поступово сходить нанівець, а популярною стає натуральність.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про зірок, які не соромляться особливостей свого тіла.

Днями відома українська модель Алла Костромічова спричинила фурор у Мережі. 34-річна зірка світових подіумів, яку вважають ідеальною, показала, що насправді також має певні недоліки. Зокрема, як виявилося, у моделі є невеликий животик із обвислою шкірою та пігментні плямки.

Не соромиться бути справжньою і співачка Анастасія Приходько, яка два місяці тому втретє стала мамою. Артистка показала "чесне" фото з обвислим животом.

instagram.com/prykhodko_official

На прохання фанів показала обличчя без косметики народна артистка України, акторка Ольга Сумська. 54-річна знаменитість розмістила відео, де постала в потягу ненафарбована.

instagram.com/olgasumska

А от співачка Jerry Heil, яка має витончену фігуру, зізналася, що має целюліт. Ба більше, виконавиця показала свого "Містера Циліка" великим планом.

instagram.com/thejerryheil

Співачка та менторка Ольга Горбачова, зі свого боку, вирішила відверто поговорити про свої груди. Так, дружині продюсера Юрія Нікітіна закидали, що у неї надто маленький бюст. У відповідь на це, Ольга запостила фото у купальнику та наголосила, що не соромиться демонструвати свої принади.

instagram.com/gorbachovaolga

Все більше і голлівудських зірок починають показувати себе справжніх. Зокрема, акторка-красуня Сальма Гаєк демонструвала своє сиве волосся.

instagram.com/salmahayek

Не соромилася своєї сивини і колега Гаєк – акторка Єва Лонгорія. Тим не менш, фани не припиняють захоплюватися зовнішністю цих відомих жінок.

instagram.com/evalongoria

Американська співачка Демі Ловато якось зізналася, що раніше старанно редагувала свої фото в бікіні. Втім, артистка втомилася маскувати свої недоліки та заявила, що більше не хоче обдурювати підписників неправдоподібними кадрами. Так, зірка показала целюлітні стегна.

instagram.com/ddlovato

Також не приховує, що має целюліт, модель Ірина Шейк. Знаменитість розповідала, що не обмежує себе в улюблених смаколиках. Зірка наголосила, що вона нормальна людина, тому не соромиться "апельсинової шкірки", додавши, що у неї також бувають проблеми зі шкірою та волоссям.

Можливо, приклад українських та західних зірок допоможе нарешті змінити думку людей про поняття "ідеальності". Юзери припинять знущатися зі свого здоров’я, сидячи на дієтах, аби мати "такий же плаский животик та стегна без целюліту".

Нагадаємо, днями Анастасія Приходько у топі з плямою показала, як годує сина. Артистка порушила тему подвійних стандартів щодо жіночої краси.

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