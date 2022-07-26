Приходько потролила Потапа, Яму, MONATIK та інших чоловіків, які під час війни виїхали за кордон

Українська співачка Настя Приходько висловилася щодо чоловіків, які під час повномасштабної війни в Україні виїхали за кордон.

На сторінці у Facebook знаменитість розповіла, що спілкувалася з другом щодо того, як приймати чоловіків на батьківщині після перемоги над Росією.

Зокрема, вона згадала зіркових колег Влада Яму, Потапа та MONATIK.

"Ну, всі люди виходять на вулицю, обіймають одне одного і вітають з перемогою, і поруч стоїть Потап, Влад Яма, Монатік і так далі… Мені казати їм: "Вітаю з перемогою"? Чи казати: "Я так тішуся, що ви повернулися"... Чи на кшталт: "О, як чудово, що ми всі разом"? Або обійняти та підтримати словами, як тобі там було важко, дякувати Богу, що все добре… Ну от що? У мене є одна версія, як їх можна називати – "чангалісти" (нахлібник, непроханий гість – Ред.), – написала вона.

Настя додала, що в цій темі вони з другом консенсусу не досягли та не знайшли відповіді на багато запитань.

Зауважимо, раніше артистка назвала Потапа г*вном і пригадала, як він її образив через патріотизм. Продюсер публічно відповів колезі.

Нагадаємо, Влад Яма після повномасштабного вторгнення РФ до України не давав нічого про себе знати. Днями танцівник зізнався, що він разом із родиною виїхав до США.

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