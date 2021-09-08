Приходько привітала чоловіка з річницею вінчання і показала рідкісні фото з коханим

Минуло два роки від дня вінчання подружжя.

Українська співачка Настя Приходько, яка нещодавно повністю оголилася на пікантному фото, розповіла фанам про свято у її родині.

Так, сьогодні Настя та її чоловік святкують другу річницю вінчання. З цієї нагоди у себе в фотоблогу виконавиця розмістила рідкісні фото з коханим, зроблені на їхньому святі. Також артистка залишила багато теплих слів своєму обранцю.

Вінчання Насті Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Зокрема Настя зізналася, що вони з чоловіком йшли одне на зустріч одному протягом довгих 27 років. А історія їхні почалася зі школи.

"Твого єдиного погляду було достатньо, щоб я, ночами, вся в сльозах, зізнавалася тобі у коханні… у щоденнику. Потім я прийшла вчитися до Глієра, а ти в цей рік пішов до іншого університету, але приходив до друзів в гості в училище саме в ті моменти, коли я прогулювала навчання. І у мене була можливість дивитися на тебе, розмовляти з тобою і продовжувати мріяти про тебе", - розповіла Приходько.

Вінчання Насті Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Вінчання Насті Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Артистка додала, що жалкує, що зустрічалася з іншими хлопцями, оскільки хотіла бути лише з коханим.

"Я берегла у серці той момент, коли на моє 18-річчя я привернула твою увагу! Моє щастя здавалося таким реальним, але, воно зникло дуже швидко і я поїхала до Москви. Я не чула про тебе зовсім нічого, поки дивна випадковість не звела нас разом через багато років і більше вже ми не розлучалися", - додала співачка.

Вінчання Насті Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Також вона дуже зворушливо зізналася чоловіку у коханні:

"Два роки тому було таїнство нашого вінчання, де ми пообіцяли бути разом до Місяця! І неважливо скільки потрібно було б чекати на тебе - я б чекала! Щастя цього варте! Я - твоє перше кохання, а ти – моє! Я кохаю тебе більше всіх на світі! Я дихаю тобою! І якщо треба, я не роздумуючи, віддам своє життя за тебе!" – наголосила Приходько.

Вінчання Насті Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Зазначимо, що на початку серпня Настя Приходько показала рідкісне відео з чоловіком. Подружжя святкувало 6-річчя спільного сина Гордія.

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