Приходько про хворобу 6-місячного сина: "Такий малюк, а вже так серйозно захворів"

Приходько про хворобу 6-місячного сина: "Такий малюк, а вже так серйозно захворів"

Луці виповнюється шість місяців.

Українська співачка Анастасія Приходько поділилась, що її молодшому сину Луці сьогодні виповнюється шість місяців.

З цієї нагоди зіркова мама навіть опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливе відео, на якому щаслива Настя цілує свого малюка, а той тримає її малесенькими ручками за щоки.

"Нашому малюку вже пів року! Для нашої сім'ї це так багато значить! Твої братик та сестричка так тебе люблять, що встигають скучити за ніч! Кожен день вони першою чергою заглядають до тебе, щоб сказати доброго ранку, цілувати та обнімати тебе", - зворушливо підписала відео артистка.

Однак, співачка поділилася з фанами, що її крихітний Лука захворів. У хлопчика бронхіт.

"Тільки, будь ласка, будь здоровий! Тому що цей бронхіт, хай йому грець! Ти ще такий малюк, а вже так серйозно захворів. Але, ми зробимо все можливе, щоб пошвидше тебе вилікувати!" - поділилась виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова вперше показала обличчя однорічної донечки. Марійка – копія свого братика.

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