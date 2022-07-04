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Приходько прокоментувала патріотизм Лободи та розповіла, як дізналась, що Потап ображає її позаочі

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Приходько прокоментувала патріотизм Лободи та розповіла, як дізналась, що Потап ображає її позаочі

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько висловилася про патріотизм співачки Світлани Лободи.

Так, знаменитість вважає, що усіма своїми благодійними діями виконавиця намагається відкупитися від своїх висловлювань та гастролей у Росії після початку війни на Донбасі.

"Як би це прикро не звучало з моїх вуст, але для мене це просто купівля України та відкуп від власних гріхів, які у тебе були під час вторгнення в Україну. Але жоден з них, хто виступав в московії від 2014 року, жодний не каже "Вибачте мені, українці. Вибачте мені за те, що я була сліпа, глуха, німа, я не розуміла". Ніхто з них не вибачився… Не грошима тикати і махати перед українцями, я відбудую… Місяць треба було чекати, щоб зрозуміти, що в твоєму Ірпені коїться? В тебе людей вбивали в Ірпені, ти місяць чекала? Заради чого? Корпоративів на птахофабриці чи співати на день росії? І як ти прослідкуєш це фінансування?", - прокоментувала Приходько в інтерв'ю виданню "МУЗВАР".

Також знаменитість, яка раніше обізвала репера та продюсера Потапа гі*ном, натякнула, хто їй розповів про те, що артист налаштовував проти неї людей. Так, за словами Насті, про це вона дізналася від спільних знайомих з ПТП із закулісся.

"Потап зробив хід конем і каже, що “ніколи не приїдемо до росії, нам не треба нагород”. А коли я про це казала – він ходив і дуже образливо говорив про мене за спиною. Він ляпав це серед тих людей, які зі мною спілкуються. А я з тих артистів, які спілкуються з адміністраторами, з костюмерами, людьми, які мені допомагають… І серед таких людей він мав необережність розповідати про мене, що я з глузду з'їхала. І я коли побачила його допис, мене це збісило", - прокоментувала Анастасія.

Артистка додала, що не розуміє, що заважало тоді Потапу її підтримати. 

"Ну що це таке? І зараз що мені треба робити? Говорити, який ти молодець, що ти перейшов на українську мову, що там сидиш в Іспанії зараз, що ти там ведеш переговори з Тіматі? Ну за це мені його пробачати? Ну, нехай Бог милує, якщо я його за це пробачу..." – додала вона.

Нагадаємо, Коля Сєрга знову висловився про скандальні заяви продюсера Юрія Бардаша щодо війни РФ в Україні. Після вірша він записав відеозвернення. Спершу зірка ошелешив заявою, що Юрій – не зрадник. Та одразу пояснив свою думку.

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