Приходько прокоментувала патріотизм Лободи та розповіла, як дізналась, що Потап ображає її позаочі

Українська співачка Анастасія Приходько висловилася про патріотизм співачки Світлани Лободи.

Так, знаменитість вважає, що усіма своїми благодійними діями виконавиця намагається відкупитися від своїх висловлювань та гастролей у Росії після початку війни на Донбасі.

"Як би це прикро не звучало з моїх вуст, але для мене це просто купівля України та відкуп від власних гріхів, які у тебе були під час вторгнення в Україну. Але жоден з них, хто виступав в московії від 2014 року, жодний не каже "Вибачте мені, українці. Вибачте мені за те, що я була сліпа, глуха, німа, я не розуміла". Ніхто з них не вибачився… Не грошима тикати і махати перед українцями, я відбудую… Місяць треба було чекати, щоб зрозуміти, що в твоєму Ірпені коїться? В тебе людей вбивали в Ірпені, ти місяць чекала? Заради чого? Корпоративів на птахофабриці чи співати на день росії? І як ти прослідкуєш це фінансування?", - прокоментувала Приходько в інтерв'ю виданню "МУЗВАР".

Також знаменитість, яка раніше обізвала репера та продюсера Потапа гі*ном, натякнула, хто їй розповів про те, що артист налаштовував проти неї людей. Так, за словами Насті, про це вона дізналася від спільних знайомих з ПТП із закулісся.

"Потап зробив хід конем і каже, що “ніколи не приїдемо до росії, нам не треба нагород”. А коли я про це казала – він ходив і дуже образливо говорив про мене за спиною. Він ляпав це серед тих людей, які зі мною спілкуються. А я з тих артистів, які спілкуються з адміністраторами, з костюмерами, людьми, які мені допомагають… І серед таких людей він мав необережність розповідати про мене, що я з глузду з'їхала. І я коли побачила його допис, мене це збісило", - прокоментувала Анастасія.

Артистка додала, що не розуміє, що заважало тоді Потапу її підтримати.

"Ну що це таке? І зараз що мені треба робити? Говорити, який ти молодець, що ти перейшов на українську мову, що там сидиш в Іспанії зараз, що ти там ведеш переговори з Тіматі? Ну за це мені його пробачати? Ну, нехай Бог милує, якщо я його за це пробачу..." – додала вона.

Нагадаємо, Коля Сєрга знову висловився про скандальні заяви продюсера Юрія Бардаша щодо війни РФ в Україні. Після вірша він записав відеозвернення. Спершу зірка ошелешив заявою, що Юрій – не зрадник. Та одразу пояснив свою думку.

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