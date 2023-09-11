Приходько пройшлася по Шепелєву, який зрадив Україну: "Став коханцем одного з впливових людей"

Виконавиця була добре знайома з ведучим, який підтримав війну, та спілкувалася з ним раніше.

Українська співачка Настя Приходько розкритикувала ексведучого проєкту "Розсміши коміка" Дмитра Шепелєва, який підтримав загарбницьку політику Росії та поїхав до окупованого Маріуполя розважати росіян.

У Instagram-stories виконавиця дала зрозуміти, що не здивована таким вчинком Шепелєва. За її словами, ведучий жадібний до грошей. Приходько переконана, що Шепелєв заради заробітку зробить все, що завгодно. Ба більше, співачка говорить, що ведучий отримав цю роботу не просто так, а тому, що став коханцем однієї впливової людини.

"Доволі близько знала цього слимака. І в Москві працювали, і в Києві спілкувалися. Скажу одне – це людина, яка продасть свою маму за гроші. Він став коханцем одного з впливових людей, щоб отримати роботу на каналі, і, як липучка, липне до всіх, хто дасть йому гроші! Гі*но ти", - розкритикувала Шепелєва Приходько.

Дмитро Шепелєв, Настя Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, днями стало відомо, що Дмитро Шепелєв поїхав до окупованого та знищеного російськими військовими Маріуполя знімати розважальне шоу про тварин для одного з пропагандистських телеканалів РФ. Таке рішення ведучого було особливо цинічним. Шепелєв чимало років працював в Україні та будував тут свою кар'єру. Навіть на початку повномасштабної війни він розкритикував російське вторгнення. Утім, для Шепелєва криваві рублі виявилися набагато дорожчими за совість.

Дмитро Шепелєв у Маріуполі знімає шоу для російського каналу

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