Приходько розкрила, чим займається її чоловік і як вони ділять гроші у родині

Українська співачка Анастасія Приходько розсекретила, чим займається її чоловік Олександр.

Обранець виконавиці веде непублічний спосіб життя, тож про нього відомо небагато. Проте цього разу Приходько поділилася, що її коханий – це її директор. Співачка каже, що дуже довіряє йому у всіх питаннях, адже він має ще один окремий бізнес і знається на управлінні.

"Він має бізнес, тому він може дозволити допомогти мені. Я довіряю лише йому й дослухаюся. Він як бізнесмен розуміється в цьому. Він моя опора, моя душа, моя любов. Він – усе моє життя. Не знаю, що робитиму без нього в цьому світі. Я йому також допомагаю", - розповіла Приходько в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Зірка зізнається, що її з коханим бюджет є спільним. Анастасія додає, що Олександр доволі спокійно сприймає її бажання потішити себе чимось матеріальним, тому дозволяє робити це час від часу.

"У нас спільний бюджет. Хоча я іноді кажу, що це моє й я піду все витрачу на себе. Але ж він і не забороняє. Якщо мені щось конче треба, то ми їдемо купуємо", - пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько поділилася власним баченням закінчення війни в Україні. Артистка назвала рік припинення бойових дій і припустила, які гострі фази на українців чекають попереду.

Читайте також: