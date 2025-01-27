Приходько розкрила, чим займається її чоловік і як вони ділять гроші у родині

Артистка висвітлила особисте життя й почуття до коханого.
Українська співачка Анастасія Приходько розсекретила, чим займається її чоловік Олександр.
Обранець виконавиці веде непублічний спосіб життя, тож про нього відомо небагато. Проте цього разу Приходько поділилася, що її коханий – це її директор. Співачка каже, що дуже довіряє йому у всіх питаннях, адже він має ще один окремий бізнес і знається на управлінні.
"Він має бізнес, тому він може дозволити допомогти мені. Я довіряю лише йому й дослухаюся. Він як бізнесмен розуміється в цьому. Він моя опора, моя душа, моя любов. Він – усе моє життя. Не знаю, що робитиму без нього в цьому світі. Я йому також допомагаю", - розповіла Приходько в інтерв'ю "Люкс ФМ".
Зірка зізнається, що її з коханим бюджет є спільним. Анастасія додає, що Олександр доволі спокійно сприймає її бажання потішити себе чимось матеріальним, тому дозволяє робити це час від часу.
"У нас спільний бюджет. Хоча я іноді кажу, що це моє й я піду все витрачу на себе. Але ж він і не забороняє. Якщо мені щось конче треба, то ми їдемо купуємо", - пояснила артистка.
Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько поділилася власним баченням закінчення війни в Україні. Артистка назвала рік припинення бойових дій і припустила, які гострі фази на українців чекають попереду.
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