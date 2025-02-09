Приходько розкритикувала нацвідбір і заявила, що він найгірший: "Ніколи не буду дивитися"

Артистка пояснила, що саме їй не сподобалося.

Українська співачка Анастасія Приходько різко розкритикувала націвідбір на "Євробачення-2025", де переміг гурт Ziferblat.

Артистка у фотоблогу висловила власну думку щодо організації конкурсу. За словами Анастасії, після цьогорічного нацвідбору вона не планує більше стежити за майбутніми конкурсами. Співачці не сподобався креативний задум і організація. Водночас вона розкрила, що її фаворитом був KHAYAT і саме йому бажала перемоги.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Після побаченого "привіт із 90-х" я офіційно заявляю: більше національний відбір ніколи не дивитимуся. Гірше відбору, ніж в Молдові, думала не побачу! Але він є! KHAYAT, бажаю перемоги!" – написала під час перегляду конкурсу знаменитість.

Також Приходько опублікувала кадри зі знімань свого кліпу, де заявляє про те, що хоче все покинути та поїхати додому насолоджуватися маминими стравами. І у сторіз під кадрами артистка іронічно написала: "Мій настрій, коли подивилася національний відбір".

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, нещодавно українські зірки Андрій Данилко, Христина Соловій та інші також доволі неоднозначно висловилися про нацвідбір на "Євробачення-2025". Вони з гумором та іронією відреагували на конкурс.

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