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Приходько рознесла новорічний концерт, на якому вперше від початку війни виступила Брежнєва

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Приходько рознесла новорічний концерт, на якому вперше від початку війни виступила Брежнєва

Віра Брежнєва, Анастасія Приходько

Артистка була здивована участю виконавиці в цьому заході.

Співачка Анастасія Приходько висловилася щодо виступу Віри Брежнєвої (VERA) на концерті "Новорічна музична платформа", який днями відзняли у "Жовтневому" палаці.

На сторінці в Instagram Приходько залишила сторіз, в якому розповіла, що дуже добре знає організаторів цього заходу, які її не запросили виступити. На відміну від Брежнєвої. Бо, вважає Приходько, був би скандал і організатори про це знають.

Окрім того, Приходько звернула увагу на те, що Брежнєва не була вказана на афіші концерту:

"Бачите, як цікаво. Саме зараз в "Жовтневому" палаці відбувається запис новорічного вогника, де вас буде вітати з 2024 роком, роком Дракона, Віра Брежнєва. Тим більше цікаво, що в афішах вона не була вказана. Вона була вказана там де "і купа зіркових гостей". Я добре знаю організаторів. Вони мене не покликали, тому що і вони мене добре знають. Я вас не буду вітати з Новим роком, мене там нема. Тому що вони знали, що це буде скандал", - сказала Приходько.

Приходько різко відреагувала на участь Віри Брежнєвої у новорічному концерті в Києві

Приходько різко відреагувала на участь Віри Брежнєвої у новорічному концерті в Києві

Вона зазначила, що знає про те, що багато українських артистів відмовилися від участі у цьому концерті. Також Приходько стверджує, що за три дні до запису концерту знала про участь Брежнєвої у ньому, але хотіла пересвідчитись.

"І дійсно, це так, дорогі українці. В цю новорічну ніч вас буде вітати Віра Брежнєва", - додала Приходько.

Віра Брежнєва на афіші заходу не була вказана / ©
Віра Брежнєва на афіші заходу не була вказана

Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення  Віра Брежнєва активно будувала кар'єру у Росії і жила там разом з ексчоловіком Костянтином Меладзе. Після початку повномасштабної війни Брежнєва засудила дії росіян, виїхала з РФ, почала активно допомагати українцям. Окрім того вона позбулася старого псевдоніму і тепер виступає під новим – VERA.

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Дата публікації
Перегляди
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