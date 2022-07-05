Приходько розповіла про "дружбу" з путіністкою Гагаріною: "Якою мразотою була – такою і залишилась"

Українська співачка Анастасія Приходько пригадала, як її колись підставила так звана подруга – путіністка Поліна Гагаріна.

До слова, до 2014 року Анастасія Приходько була популярною в Росії та активно давала там концерти.

Зокрема, співачка й товаришувала з багатьма російськими артистами, серед них – Поліна Гагагірна.

Як розповіла Приходько, російська співачка приїжджала до неї до Києва, жила у її будинку та навіть вдягала її речі.

"Ми з нею товаришували, вона приїжджала до мене до Києва на презентацію пісні "Между нами небо", яку ми робили разом з Давідом Каландадзе. Я її запросила, вона вдягала мої прикраси, вона жила в мене вдома. Ми дуже товаришували", - розповіла Приходько в інтерв'ю виданню "МУЗВАР".

Настя Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Утім, дружбі настав кінець, коли Гагаріна знайшла собі продюсера – Костянтина Меладзе. Саме тоді вона підставила Приходько та відмовилася виступати на розігріві на її концерті.

"У мене був концерт у Москві, вона повинна була співати в мене на розігріві. І вона мені телефонує і каже: "Зніми цю афішу, я виступати не буду. Ми тепер працюємо з Костею. Вибач, ви ж з ним не працюєте, тому я не хочу бути з тобою пов'язана", - пригадала Приходько.

Поліна Гагаріна / Фото: instagram.com/gagara1987

Саме відтоді для Анастасії Поліна припинила існувати. Приходько вважає, що Гагаріна її підставила та зрадила.

"Ти ж жила в мене вдома, ти їла зі мною за столом, ти приїжджала до Києва, вдягала мої прикраси. А потім вона такий плювок зробила у мій бік. Для мене вона як артистка закінчилася", - говорить виконавиця.

Настя Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Приходько ще більше розчарувалася у своїй колишній подрузі. Поліна публічно підтримала жахливу війну. Ба більше, вона виступила на стадіоні "Лужники" на "святі" анексії Криму в Москві.

"Коли вона вийшла на "Лужники", я побачила, що якою мразотою була – такою і залишилась. А що змінилося?" – зазначила співачка.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько висловилася про "патріотизм" співачки Світлани Лободи.

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