Приходько розповіла про свій кастинг до "ВІА Гри" і зізналася, як Меладзе її підставив

Приходько розповіла про свій кастинг до "ВІА Гри" і зізналася, як Меладзе її підставив

Артистка свого часу пробувалася до легендарного тріо.

Українська співачка Анастасія Приходько зізналася, що свого часу мріяла потрапити на сцену, пройшовши кастинг до легендарного тріо "ВІА Гра".

У програмі "Віпи і Топи" на каналі 2+2 артистка поділилася, як саме відбувався цей кастинг і чому її все ж таки до гурту не взяли:

instagram.com/prykhodko_official

"Я дуже хотіла на сцену і мені здавалося, що у гурті "ВІА Гра" я можу почати свою кар'єру. Ми танцювали, співали. Я була на підборах, хоча я не знала, як це – цицьками трусити. Танці це не мій коник зовсім. Це таке було, дуже жалюгідне видовище. Але я намагалася, щоб бути якось там сексуальною", - пригадала Приходько.

instagram.com/prykhodko_official

Й хоча до "ВІА Гри" Настя не потрапила, тим не менш невдовзі вона стала переможницею російської "Фабрики зірок-7", якою завідував продюсер тріо Костянтин Меладзе.

Тоді ж Приходько дискваліфікували з українського відбору на "Євробачення-2009". Як відомо, того року на конкурс від України поїхала Світлана Лобода.

"Мені дуже боляче було, що мене дискваліфікували з нацвідбору. Були певні домовленості тоді Першого національного з певною співачкою", - сказала Настя.

Втім, Приходько наважилася на пропозицію Меладзе поїхати на "Євробачення-2009" представляти Росію. І хоча це сталося до російської агресії, в Україні Приходько були вже не раді.

"В Україні мене сприймали як людину, яка зрадила країну. А в Росії – якого біса вона представляє нашу державу, будучи українкою та ще й з українською піснею. І з цим всім впоратися потоком… Моя умова була – я зроблю все, що завгодно, але я хочу співати українською мовою. Для мене це принципово", - поділилася Приходько.

Тоді Приходько посіла 11 місце і впала у депресію. Тим часом Костянтин Меладзе, який був продюсером Приходько, не написав для неї жодної пісні.

"Бо за контрактом у сім років продюсер має написати співачці пісню. А тут нема, нема. Він сказав, що: "Я не розумію яка потрібна пісня під її голос", - пригадала Настя.

Після того артистка повернулася до України, а з початком російської агресії розірвала усі домовленості та контракти і почала їздити з концертами до АТО і підтримувати наших хлопців.

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