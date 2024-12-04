Приходько шокувала погрозами після її різких висловлювань і хто її підтримує: "Багато телефонували"

Українська співачка Анастасія Приходько поділилась, як її родина реагує на часті гострі висловлювання з її боку.

Так, зірка вже давно має статус однієї з найскандальнішої персони в українському шоубізнесі. Приходько зізналася, що це її аж ніяк не чіпляє. Ба більше, незмінною підтримкою залишається її чоловік. Також співачка додала, що неодноразово стикалася з тими, хто попереджав її про серйозні наслідки. Утім Анастасія говорить, що після тривалого шляху боротьби за справедливість ніщо її не зупинить.

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Я готова до будь-якого бою. Але мені вирішувати, яким він буде. У цьому плані мене сильно підтримує чоловік. І я шалено вдячна за нього Богу. Звичайно, якби я слухала його до кінця, то, може, і результат якийсь би був. Але тут я дуже боюся змінити себе. Мені багато людей телефонували і попереджали, розповідали про наслідки. Але це що, ми пливли, пливли й на березі обіср*лися. І тепер сісти та чогось злякатися? Стільки, скільки вже всього було, то я вважаю, що це вже якось не по-чоловічому взяти мені зараз засц*ти і замовкнути. Коли ти всю дорогу воюєш. Судишся з президентами, там висловлюєшся, там підтримуєш… Не можу собі дозволити", - прокоментувала Приходько в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько вкотре зробила гучну заяву. Виконавиця поділилася власною думкою стосовно участі України на "Євробаченні-2025" і пояснила, чому варто відмовитися від змагань під час війни.

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