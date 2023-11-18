Українська співачка Анастасія Приходько шокувала подробицями співпраці з композитором та продюсером Костянтином Меладзе.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" виконавиця зізналась, що стосунки між ними зіпсувалися після "Євробачення-2009". Тоді продюсер почав роздавати композиції Приходько іншим артистам, лейбл розірвав з нею співпрацю, а саму Настю відправили з Москви до Києва. Виконавиця переконана, що Меладзе хотів знищити її як співачку.

"Костянтин Меладзе після "Євробачення" почав роздавати мої пісні, ніби він хотів знищити проєкт "Анастасія Приходько". Лейбл розірвав зі мною контракт, мені о сьомій ранку купили квиток і сказали їхати до Києва. Потім почали роздавати твої пісні. Ти розумієш, що ще позавчора тобі були оплески всієї Європи, а вже сьогодні ти сидиш вдома і ти нікому не потрібен. Ти розумієш, що в тебе немає ані пісень, ані продюсера", - розповіла артистка.

Анастасія Приходько та Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Приходько пригадує, що після повернення з Росії до України почала самостійно займатися своєю творчістю та намагалася повернутися на сцену. Згодом, коли в артистки почало все налагоджуватися, в її житті знову з'явився Меладзе. Виявилося, що їм запропонували разом вести проєкт. Продюсер нагадав співачці, що в неї досі підписаний контракт, тож вона не мала вибору, окрім як погодитися. Ця співпраця стала для виконавиці новим випробуванням.

"На горизонті з'являється Костянтин Меладзе і каже, що ти будеш брати зі мною участь у проєкті на "1+1". Коли він з'явився на горизонті, мені здавалося, що це страшний день. Він каже не забувати, що в тебе ще є контракт. Він тоді сказав, що всі гонорари, які будуть йти від "1+1", він забиратиме собі, а мені платитиме лише 10%. Це такий другий удар був, але я й це вистояла. Він мені сказав, що чекає на те, коли ти будеш п'яною валятися під забором і так закінчиться твоє артистичне життя", - пригадала знаменитість.

Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Анастасія Приходько говорить, що за час їхньої співпраці багато чого сталося негативного. Зокрема, вона постійно терпіла приниження від продюсера, який, за її словами, отримував від цього задоволення. Врешті, це й стало останньою краплею в їхній співпраці.

"Дуже багато чого сталося. Я дуже багато підводних каменів не розповідаю. Він мене дуже принижував. Він пояснював, що таким чином намагається, щоб у мене не було зіркової хвороби. Але це приниження я не забуду. Казав, що я співаю дуже погано і що він в мене не вірить", - пригадала артистка.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, Настя Приходько та Костянтин Меладзе почали співпрацювати після того, як артистка стала переможницею російської "Фабрики зірок-7". Разом із ним співачка їздила на "Євробачення-2009" від РФ з українською піснею "Мамо", де посіла 11 місце. Згодом їхня співпраця припинилася. Приходько неодноразово говорила, що зачаїла образу на свого колишнього продюсера.

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