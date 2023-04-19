Приходько заступилася за Машуковського, якого захейтили через відео з морськими котиками

Співачка Анастасія Приходько заступилася за блогера Олега Машуковського, який нарвався на критику через скандальне відео з морськими котиками у дельфінарії "Немо".

Артистка шокована, що її приятеля так захейтили у Мережі, адже, за словами Насті, Олег і "мухи не образить навіть". Приходько говорить, що в готелі морські котики вільно пересувалися, і не було жодних заборон на фото чи відео.

Олег Машуковський / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Я шокована від того, що від самого ранку читаю про свого приятеля. Я його знаю, ця людина і мухи не образила. Котики спокійно пересуваються готелем, з ними дозволено фотографуватися, що Олег і зробив", - прокоментувала Настя.

Олег Машуковський / Фото: instagram.com/prykhodko_official

За словами Приходько, вона шокована від того, які жорстокі та бридкі речі пишуть Олегу Машуковському у соцмережах.

"Я цілий день сьогодні (18 квітня – прим. ред.) з ним на зв'язку і хочу багатьом сказати, жорстокість ніколи не прикрашала людину! Можна висловити свою думку, але вже, правда, починаєте перегинати", - наголосила Настя.

Анастасія Приходько та Олег Машуковський / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Наостанок артистка додала, що першою чергою треба звинувачувати власника готелю в жорсткому поводженню з тваринами.

"А якщо у всіх є претензії, то вони мають бути до господаря готелю і до людини, яка дала мені цю мавпу сфотографуватися, коли я просто гуляла Хрещатиком", - додала співачка.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Зазначимо, скандал довкола блогера Олега Машуковського виник після того, як він опублікував ролик з морськими котиками, з якими позував у готельному номері дельфінарію "Немо". На відео тваринки мали сумний та втомлений вигляд. Тож Олега розкритикували за жорстке поводження з тваринами. Згодом блогер виправдався за скандальне відео та видалив його.

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