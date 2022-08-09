Приходько заявила, що буде "штрикати" Потапа за його дії під час війни: "Бісить своєю поведінкою"

Виконавиця Настя Приходько висловилася про своїх зіркових колег чоловіків, які виїхали за кордон.

Загалом, артистка зазначила, що до багатьох із них у неї є запитання, адже їхня діяльність під час війни в Україні її дивує. Зокрема, вона говорить, що певні з них продовжують їздити заробляти, утім їхніх імен Настя вирішила не називати.

Та згодом Приходько все ж таки назвала одного артиста , з яким у неї вже давно є конфлікт. Співачці не подобається поведінка Потапа, про що вона йому буде нагадувати.

"До багатьох є питання. До багатьох, які тут, є питання. В мене давня "любов" з Потапом. Про це всі знають. Я його не люблю. Я його штрикала і буду штрикати, бо він мене бісить своєю поведінкою. Я його штрикала ще на початку війни 2014 року", - розповіла зірка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Настя Приходько і Потап

Приходько додала, що у неї є запитання до багатьох артисток і артистів стосовно їхніх дій під час війни в Україні. Утім, виконавиця не збирається зараз про це говорити, адже це не на часу. Та після війни Настя нагадає їм все.

"Зараз не хочу цього робити, бо не треба зараз про них говорити в негативному сенсі. Вони роблять помилки, я це бачу. Але то все після війни", - наголосила артистка.

Нагадаємо, наприкінці червня Настя Приходько назвала Потапа "г*вном" та заявила, що Олексій Потапенко налаштовував колег проти неї та негарно висловлювався про її дії проти РФ. ПТП не став мовчати та опублікував відповідь співачці.

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