“Приходьте люууууде на вечір у Клюб!”: Олег Скрипка готується гучно і з користю відсвяткувати своє 60-річчя

Гурт ВВ в повному складі, а ще оркестр НАОНІ з 60 музикантів, народний хор та танцювальні колективи, і куди ж без special secret guests - саме в такій компанії легенда українського етнороку Олег Скрипка святкуватиме свій день народження 25 травня в Stereo Plaza.

Цього разу на глядача чекатиме симбіоз рок-музики та українського фольклору, майстерність найкращих музикантів України та драйвового вокалу й харизми Олега Скрипки.

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“О, мій натхненнику! О, любий мій слухаче! Тривожний путь триває, бурхливими ріками спливає час, і ось уже сьогодні Ювілей. Так, так, завжди приходить той момент, щоб зазирнуть одне одному в очі й правдиво визнати мінливість безугавного буття. Тож я запрошую тебе! О, милий мій Фанате! Приходь на мій святковий День Народження здійсненних Мрій. Отож! Приходьте люууууде на вечір у Клюб! Згадаємо, помріємо і поспіваєм разом до безтями. Приходьмо всі з гарячим серцем і любов'ю до Вкраїни, бо будем ми збирати благодійний внесок на Перемогу з великою пошаною до наших Вояків. Там будуть і таємничні гості, соратники мої, що поруч йшли буремними шляхами, й величний НАОНІ Оркестра, з яким ми вже роками відстоюємо мистецький фронт, і безумовно Ти, мій головний герой моїх музичних опусів”, – запрошує Олег Скрипка на свій ювілейний концерт.

Музикант обіцяє, що у двогодинній концертній програмі прозвучать улюблені одвічні хіти “Весна”, “День народження”, “Танці”, “Країна мрій”. У сонг-ліст також увійде “У клубі рок” – перша україномовна рок-пісня, український блюз-вестерн “Катерина”, барокова “Шалена зірка”, японський в стилі хокку укра-рок “Чіо Чіо Сан”, вперше в новому звучанні з НАОНІ будуть виконана казково-фантазійна пісня “Диво” та езотерично-містична, написана у стилі сатсанг з вчителем “Розмова з Махатмою”.

Та вирішив ювіляр провести вечір не лише для душі, але й з користю і організує благодійний аукціон

Та вирішив ювіляр провести вечір не лише для душі, але й з користю, тож благодійний фонд Олега Скрипки “Країна Мрій”, який працює в напрямку реабілітації військових, а також підтримує дитячі будинки, організує благодійний аукціон, головним лотом якого стане перший український вініл – раритетне ексклюзивне видання альбому гурту “ВВ” “Або Або”, випущений ще наприкінці 1980-х на фірмі звукозапису “Мелодія”. На платівці – живцем записаний концерт “ВВ” у Франції на музичному фестивалі в місті Бельфор. З усього накладу, якого вже давно немає в продажу, у власній колекції Олега Скрипки залишилось декілька примірників, один з яких буде проданий з аукціону.

Квитки вже надійшли у продаж. Організатори наголошують, що у разі оголошення повітряної тривоги усі гості концерту направляються у найближче сховище – станцію метро Деміївська. Після закінчення тривоги концерт продовжується. Якщо концерт не можливо продовжити, концерт переноситься, а усі квитки залишаються дійсними на наступний концерт, дату якого буде оголошено додатково.

Нагадаємо, що цього року також виповнюється 20 років з дня проведення першого Міжнародного фестивалю етнічної музики “Країна мрій”, який на сьогодні є найбільшим етнофестом та найдавнішим музичним фестивалем, що безперервно проходить в Україні від 2004 року. Ювілейний фестиваль відбудеться на території Національного Ботанічного саду ім. М.М. Гришка та триватиме три дні у вихідні з 21 по 23 червня.

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