Прикордонники заборонили в'їзд до України учаснику відомого російського гурту

Артист відвідував анексований Крим.
Українські прикордонники заборонили в'їзд до країни гітаристу відомого російського гурту "Город 312" - Олександру Ільчуку.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ. До слова, артиста затримала в аеропорту Борисполя. Чоловік прилетів до України зі Стамбула, аби взяти участь в одному творчому проєкті. Під час перевірки було встановлено, що артист неодноразово незаконно відвідував тимчасово окупований Росією Крим.
Окрім того, Олександр на запитання, коли він востаннє відвідував окупований півострів, відповідав, що не пам'ятає, а потім почав плутатися, називаючи спочатку 2001 рік, потім 2014. При цьому гітарист добре пам'ятав інші місця, де виступав.
"Ну все, залишилися без чудової музики", - прокоментував рішення ДПСУ артист.
Зазначимо, Олександру Ільчуку на найближчі три роки заборонили в’їзд до України.
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