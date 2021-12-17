Прикордонники заборонили в'їзд до України учаснику відомого російського гурту

Артист відвідував анексований Крим.

Українські прикордонники заборонили в'їзд до країни гітаристу відомого російського гурту "Город 312" - Олександру Ільчуку.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ. До слова, артиста затримала в аеропорту Борисполя. Чоловік прилетів до України зі Стамбула, аби взяти участь в одному творчому проєкті. Під час перевірки було встановлено, що артист неодноразово незаконно відвідував тимчасово окупований Росією Крим.

Олександр Ільчук - гітарист гурту "Город 312" / instagram.com/il4uk

Окрім того, Олександр на запитання, коли він востаннє відвідував окупований півострів, відповідав, що не пам'ятає, а потім почав плутатися, називаючи спочатку 2001 рік, потім 2014. При цьому гітарист добре пам'ятав інші місця, де виступав.

"Ну все, залишилися без чудової музики", - прокоментував рішення ДПСУ артист.

Зазначимо, Олександру Ільчуку на найближчі три роки заборонили в’їзд до України.

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