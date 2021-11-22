Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Прикордонники заявили, що не пустять Михайла Шуфутинського до України

Прикордонники заявили, що не пустять Михайла Шуфутинського до України

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прикордонники заявили, що не пустять Михайла Шуфутинського до України

Михайло Шуфутинський / instagram.com/mikhail.shufutinsky

Артист зібрався дати сольний концерт в Києві.

Державна прикордонна служба України відреагувала на те, що російський шансоньє, Михайло Шуфутинський, планує виступити в Україні.

Так, у ДПСУ заявили, що вони "щодня перевіряють осіб, які незаконно відвідували тимчасово окуповані території". Якщо буде підтверджено, що українець їздив до окупованого Криму, то йому загрожує адміністративна відповідальність, якщо іноземець – заборона на в’їзд до України.

Що стосується Шуфутинського, то у ДПСУ є достатньо інформації щодо того, що він відвідував окупований Крим.  Зокрема, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що вони діятимуть згідно з нормами законодавства. Якщо ж артист таки надумає приїхати до України, то його не пустять.

Михайло Шуфутинський / © instagram.com/mikhail.shufutinsky
Михайло Шуфутинський / instagram.com/mikhail.shufutinsky

"Щодо цієї особи (ред. – Михайла Шуфутинського) у відкритих джерелах достатньо інформації про його  незаконне відвідування тимчасово окупованої Росією території", - прокоментував речник ДПСУ Андрій Демченко виданню "Українська правда".

Зазначимо, Михайла Шуфутинського 2017 року внесли до списку "Миротворця".

Читайте також:

Наступна публікація