Прикордонники заявили, що не пустять Михайла Шуфутинського до України

Артист зібрався дати сольний концерт в Києві.

Державна прикордонна служба України відреагувала на те, що російський шансоньє, Михайло Шуфутинський, планує виступити в Україні.

Так, у ДПСУ заявили, що вони "щодня перевіряють осіб, які незаконно відвідували тимчасово окуповані території". Якщо буде підтверджено, що українець їздив до окупованого Криму, то йому загрожує адміністративна відповідальність, якщо іноземець – заборона на в’їзд до України.

Що стосується Шуфутинського, то у ДПСУ є достатньо інформації щодо того, що він відвідував окупований Крим. Зокрема, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що вони діятимуть згідно з нормами законодавства. Якщо ж артист таки надумає приїхати до України, то його не пустять.

Михайло Шуфутинський / instagram.com/mikhail.shufutinsky

"Щодо цієї особи (ред. – Михайла Шуфутинського) у відкритих джерелах достатньо інформації про його незаконне відвідування тимчасово окупованої Росією території", - прокоментував речник ДПСУ Андрій Демченко виданню "Українська правда".

Зазначимо, Михайла Шуфутинського 2017 року внесли до списку "Миротворця".

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