Прикута до ліжка через тяжку хворобу Тишкевич розповіла, що з нею відбувається

Прикута до ліжка через тяжку хворобу Тишкевич розповіла, що з нею відбувається

Відома українська акторка Катерина Тишкевич вже вісім років бореться з тяжкою хворобою.

Знаменитість розповіла, що вона страждає від нестерпного головного болю, який її постійно мучить.

Як зізналась Катерина, болить так, що вона не може ані очей відкрити, ані говорити. Мама акторки – невролог. Тож за ці вісім років вони спробували всі методи лікування в Україні: і традиційної медицини, і нетрадиційної. Утім, це все не допомогло, лікарі так і не змогли поставити діагноз.

Фото: mrsketrin/Instagram

"Остаточного діагнозу немає. За вісім років обстежень в Україні його так і не змогли поставити. Головний симптом - це нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду. Болить 24/7 так сильно, що я не можу говорити чи тримати очі відкритими", - розповіла Катерина у своєму Instagram.

Від початку війни хвороба Тишкевич почала прогресувати. Стан акторки погіршився, і вона перестала вставати з ліжка, а ліки, які раніше допомагали Катерині, припинили діяти.

Фото: mrsketrin/Instagram

"Остання МРТ мозку в Одесі показало динаміку змін в мозку, а саме те, що там утворюється застій рідини ліквору, який тисне мені на ділянки мозку і може провокувати цей шалений внутричерепний тиск. Але крапельниці для виведення цієї рідини також не дали результату. Єдиним ефективним лікуванням (точніше тим, що знімало симптоми) була дуже велика кількість нейролептиків ( 17 пігулок щодня), які просто рубили весь організм, ними я і рятувалася ці роки, попри дуже багато неприємних побічних реакцій. Але з війною перестали допомагати і вони", - поділилася Катерина.

Фото: mrsketrin/Instagram

До слова, наразі Тишкевич збирає кошти, аби поїхати на лікування до Німеччини.

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