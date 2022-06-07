Принц Гаррі та Меган Маркл показали рідкісне фото підрослої однорічної донечки Лілібет

4 червня принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відсвяткували день народження своєї донечки Лілібет.
Дівчинці виповнився один рік. Зокрема, свій перший день народження Лілібет святкувала саме у Великій Британії у колі королівської родини.
З нагоди свята Гаррі та Меган вирішили показати рідкісне фото своєї підрослої донечки. Знімок зробив британський фотограф, який був присутнім на вечірці.
"Для мене була така честь відсвяткувати перший день народження Лілібет зі своєю та її сім’єю!" - зазначив фотограф.
Нагадаємо, британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вдруге стали батьками 4 червня 2021 року. У подружжя народилася донечка. Дівчинку назвали на честь покійної принцеси Діани та королеви Єлизавети ІІ – Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор. Цікаво, що Лілібет – сімейне прізвисько її Величності.
Закохані також виховують сина Арчі, якому у травні виповнилося три роки.
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