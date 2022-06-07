Принц Гаррі та Меган Маркл показали рідкісне фото підрослої однорічної донечки Лілібет

4 червня принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відсвяткували день народження своєї донечки Лілібет.

Дівчинці виповнився один рік. Зокрема, свій перший день народження Лілібет святкувала саме у Великій Британії у колі королівської родини.

З нагоди свята Гаррі та Меган вирішили показати рідкісне фото своєї підрослої донечки. Знімок зробив британський фотограф, який був присутнім на вечірці.

Донька принца Гаррі і Меган Маркл / Фото: instagram.com/misanharriman

"Для мене була така честь відсвяткувати перший день народження Лілібет зі своєю та її сім’єю!" - зазначив фотограф.

День народження Лілібет / Фото: instagram.com/misanharriman

Нагадаємо, британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вдруге стали батьками 4 червня 2021 року. У подружжя народилася донечка. Дівчинку назвали на честь покійної принцеси Діани та королеви Єлизавети ІІ – Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор. Цікаво, що Лілібет – сімейне прізвисько її Величності.

Закохані також виховують сина Арчі, якому у травні виповнилося три роки.

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