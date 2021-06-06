Принц Гаррі та Меган назвали новонароджену доньку на честь покійної принцеси Діани

Подружжя вдруге стало батьками.

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вдруге стали батьками.

Так, у подружжя народилася донечка. Радісну звістку пара офіційно оголосила на своєму сайті Archewell. Дівчинку назвали на честь покійної принцеси Діани та королеви Єлизавети ІІ – Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор. Цікаво, що Лілібет – сімейне прізвисько її Величності.

"Із величезною радістю повідомляємо, що принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські вітають із приходом у цей світ свою доньку, Лілібет "Лілі" Діану Маунтбеттен-Віндзор", - йдеться в заяві.

Також стало відомо, що дівчинка з’явилася на світ в п'ятницю, 4 червня, о 11:40. Попри те, що Меган хотіла народжувати вдома, пологи відбулися в лікарні Санта-Барбари, що в Каліфорнії. Крихітка народилася з вагою 3,2 кілограми.

Зауважимо, це друга дитина для пари. Закохані також виховують сина Арчі, якому у травні виповнилося 2 роки.

Нагадаємо, про вагітність Меган Маркл та принц Гаррі оголосили в лютому 2021 року. У липні 2020-го в Меган стався викидень.

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