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Принц Гаррі та Меган назвали новонароджену доньку на честь покійної принцеси Діани

Принц Гаррі та Меган назвали новонароджену доньку на честь покійної принцеси Діани

Associated Press

Подружжя вдруге стало батьками.

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вдруге стали батьками.

Так, у подружжя народилася донечка. Радісну звістку пара офіційно оголосила на своєму сайті Archewell. Дівчинку назвали на честь покійної принцеси Діани та королеви Єлизавети ІІ – Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор. Цікаво, що Лілібет – сімейне прізвисько її Величності. 

"Із величезною радістю повідомляємо, що принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські вітають із приходом у цей світ свою доньку, Лілібет "Лілі" Діану Маунтбеттен-Віндзор", - йдеться в заяві.

Також стало відомо, що дівчинка з’явилася на світ в п'ятницю, 4 червня, о 11:40. Попри те, що Меган хотіла народжувати вдома, пологи відбулися в лікарні Санта-Барбари, що в Каліфорнії. Крихітка народилася з вагою 3,2 кілограми.

Зауважимо, це друга дитина для пари. Закохані також виховують сина Арчі, якому у травні виповнилося 2 роки.

Нагадаємо, про вагітність Меган Маркл та принц Гаррі оголосили в лютому 2021 року. У липні 2020-го в Меган стався викидень.