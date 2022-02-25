"Припиніть божевілля": Макаревич вкотре звернувся до росіян через вторгнення до України

"Припиніть божевілля": Макаревич вкотре звернувся до росіян через вторгнення до України

Музикант вже не вперше закликає припинити війну.

Російський музикант і лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич звернувся до росіян на тлі вторгнення РФ до України.

Про це йдеться у його відеозверненні, опублікованому в соцмережі.

Опубліковано Андреєм Макаревичем Пʼятниця, 25 лютого 2022 р.

Співак зауважив, що російські окупанти стріляють у своїх друзів, знайомих чи родичів.

"Майже у кожного росіянина в Україні є або друг, хоча б один, або знайомий, або родич. І зараз ми в них стріляємо. Що взагалі відбувається? Припиніть божевілля негайно", - закликав він.

До слова, це не перше звернення. Музикант тричі звертався до росіян ще до початку вторгнення Росії до України, яке сталося на світанку 24 лютого. Він закликав не допустити війни.

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