Пристрасний Макс Барських з голим торсом влаштував брудні танці у новому кліпі

Сингл Tequila Sunrise став другим англомовним треком з майбутнього альбому музиканта.
Відомий артист Макс Барських випустив новий ефектний кліп.
Так, знаменитість представив відео на сингл Tequila Sunrise, який став другим англомовним треком з майбутнього альбому музиканта.
У ролику виконавець із голим торсом влаштував брудні танці у барі. За сюжетом, Макс приходить до закладу, де його зустрічає афроамериканка. Зірка поклав на барну стійку живе серце, яке починає битися у такт. Згодом і сам співак вдається до мови жестів і танцю.
Рецептом нової роботи зірка називає п'янкі гітарні рифи, відверту лірику і пристрасне контемпорарі.
"Ця пісня для мене особлива. Вона про магнетизм між людьми. Про біль і танці, які так чи інакше закінчаться. Але поки звучить музика, двоє розчиняються одне в одному", – поділився артист.
Режисер кліпу – Алан Бадоєв.
У коментарях на YouTube користувачі поділилися своїми враженнями від музичної новинки.
- Це бомба! Браво усій команді! Шедевр
- Запально, екзотично, свіжо! Оригінальна ідея кліпу, без банальщини та на рівні світових стандартів!
- Класні музика та текст, а особливо сподобалася хореографія. Кліп вийшов – вогонь!
Tequila Sunrise вперше прозвучить зі сцени 26 листопада, під час концерту Макса Барських у Сіетлі, в рамках його американського туру.
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