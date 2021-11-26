Пристрасний Макс Барських з голим торсом влаштував брудні танці у новому кліпі

Сингл Tequila Sunrise став другим англомовним треком з майбутнього альбому музиканта.

Відомий артист Макс Барських випустив новий ефектний кліп.

Так, знаменитість представив відео на сингл Tequila Sunrise, який став другим англомовним треком з майбутнього альбому музиканта.

У ролику виконавець із голим торсом влаштував брудні танці у барі. За сюжетом, Макс приходить до закладу, де його зустрічає афроамериканка. Зірка поклав на барну стійку живе серце, яке починає битися у такт. Згодом і сам співак вдається до мови жестів і танцю.

Рецептом нової роботи зірка називає п'янкі гітарні рифи, відверту лірику і пристрасне контемпорарі.

"Ця пісня для мене особлива. Вона про магнетизм між людьми. Про біль і танці, які так чи інакше закінчаться. Але поки звучить музика, двоє розчиняються одне в одному", – поділився артист.

Режисер кліпу – Алан Бадоєв.

У коментарях на YouTube користувачі поділилися своїми враженнями від музичної новинки.

Це бомба! Браво усій команді! Шедевр

Запально, екзотично, свіжо! Оригінальна ідея кліпу, без банальщини та на рівні світових стандартів!

Класні музика та текст, а особливо сподобалася хореографія. Кліп вийшов – вогонь!

Tequila Sunrise вперше прозвучить зі сцени 26 листопада, під час концерту Макса Барських у Сіетлі, в рамках його американського туру.

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