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Пристрасний Макс Барських з голим торсом влаштував брудні танці у новому кліпі

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Пристрасний Макс Барських з голим торсом влаштував брудні танці у новому кліпі

Макс Барських / Пресслужба Макса Барських

Сингл Tequila Sunrise став другим англомовним треком з майбутнього альбому музиканта.

Відомий артист Макс Барських випустив новий ефектний кліп.

Так, знаменитість представив відео на сингл Tequila Sunrise, який став другим англомовним треком з майбутнього альбому музиканта.

У ролику виконавець із голим торсом влаштував брудні танці у барі. За сюжетом, Макс приходить до закладу, де його зустрічає афроамериканка. Зірка поклав на барну стійку живе серце, яке починає битися у такт. Згодом і сам співак вдається до мови жестів і танцю.

Рецептом нової роботи зірка називає п'янкі гітарні рифи, відверту лірику і пристрасне контемпорарі.

"Ця пісня для мене особлива. Вона про магнетизм між людьми. Про біль і танці, які так чи інакше закінчаться. Але поки звучить музика, двоє розчиняються одне в одному", – поділився артист.

Режисер кліпу – Алан Бадоєв.

У коментарях на YouTube користувачі поділилися своїми враженнями від музичної новинки.

  • Це бомба! Браво усій команді! Шедевр
  • Запально, екзотично, свіжо! Оригінальна ідея кліпу, без банальщини та на рівні світових стандартів!
  • Класні музика та текст, а особливо сподобалася хореографія. Кліп вийшов – вогонь!

Tequila Sunrise вперше прозвучить зі сцени 26 листопада, під час концерту Макса Барських у Сіетлі, в рамках його американського туру.

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